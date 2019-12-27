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Власть -> Строительство в Крыму

Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей

Пятница
27 декабря 2019
13:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


Компания из Санкт-Петербурга «Трест №68» выиграла конкурс на строительство к крепости «Керчь» автомобильной дороги. На эти цели планируют потратить 213 млн рублей.

Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Согласно данным, подрядчик должен построить двухполосную дорогу длиной 5,7 км.

Сообщается, что работы будут профинансированы из федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя.

Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) – памятник фортификационного строительства XIX века, является достопримечательностью Керчи и Крыма. По территории крепости проводятся туристические экскурсии. Некоторые подземелья до сих пор мало исследованы. Во время Второй мировой войны там находился военный гарнизон и склады с вооружением и взрывчаткой.

Читайте: Севастополец задолжал более миллионоа рублей своему ребенку в виде алиментов

Сергей Аксенов ранее сообщал, что предприятию «Крымавтодор» выделят 1 млрд рублей на закупку техники для ремонта дорог.

Он также заявлял, что Крым получит из бюджета России дополнительные средства на ремонт дорог на ближайшие три года. В приоритетном порядке будут ремонтироваться дороги в Симферополе, Керчи и Симферопольском районе.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 25 декабря 2019: Власти Крыма хотят изъять 7,3 га для строительства дороги. Правительство Крыма одобрило изъятие земельных участков площадью 7,3 гектаров для строительства дороги Керчь – Новоотрадное, которая проходит под железнодорожным подходом к Крымскому мосту.

Среда, 25 декабря 2019: Аксенов обещает, что Крым получит 20 млрд рублей на ремонт дорог в 2020 году. В следующем году на ремонт дорог в Крыму будет выделено 20 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции в Симферополе.

Вторник, 24 декабря 2019: Строительство Крымского моста уместили в 2-минутное видео. Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал видео, где поместились все 4 года работы над объектом.

Понедельник, 23 декабря 2019: Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста. Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/piterskaya-firma-vyigrala-tender-po-stroitelstvu-dorogi-k-kreposti-kerch-za-200-mln-rublei-126320/

 
 

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