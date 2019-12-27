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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На востоке Крыма - новый случай бешенства

Пятница
27 декабря 2019
15:02

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


Недалеко от села Токарево Кировского района Крыма зафиксировали новый случай бешенства животного.

Об этом сообщает Госкомветеринарии Крыма.

По информации ведомства, была обнаружена инфицированная лиса.

«Неблагополучным пунктом по бешенству животных объявлено часть территории радиусом 1,5 км от эпизоотического очага», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы, а в селе Мирное Симферопольского района Крыма – из-за бешенства кошки.

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Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

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