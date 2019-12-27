На востоке Крыма - новый случай бешенства

Недалеко от села Токарево Кировского района Крыма зафиксировали новый случай бешенства животного.

Об этом сообщает Госкомветеринарии Крыма.

По информации ведомства, была обнаружена инфицированная лиса.

«Неблагополучным пунктом по бешенству животных объявлено часть территории радиусом 1,5 км от эпизоотического очага», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы, а в селе Мирное Симферопольского района Крыма – из-за бешенства кошки.

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Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

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