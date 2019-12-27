На востоке Крыма - новый случай бешенства

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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27 декабря 2019
Об этом сообщает Госкомветеринарии Крыма.
По информации ведомства, была обнаружена инфицированная лиса.
«Неблагополучным пунктом по бешенству животных объявлено часть территории радиусом 1,5 км от эпизоотического очага», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на набережной Коктебеля ввели карантин по бешенству из-за найденного трупа лисы, а в селе Мирное Симферопольского района Крыма – из-за бешенства кошки.
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Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства Rabiesvirus. Вирус бешенства вызывает специфический энцефалит (воспаление головного мозга) у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.
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Сегодня: В Крыму резко выросла смертность на пожарах. Смертность на пожарах, произошедших с начала текущего года в Крыму, возросла на 42% по отношении к аналогичному прошлогоднему периоду.
Вчера: Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе. В Симферополе в результате непогоды вечером 25 декабря на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав легковые автомобили KIA RIO и Skoda, а также затруднив движение по дороге.
Вчера: В Симферополе пьяный мужчина с клинком кидался на прохожих. В крымской столице задержали 34-летнего мужчину, нападавшего с холодным оружием на прохожих.
Вчера: На «Тавриде» столкнулись грузовик и легковушка. Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе поселка Зуя произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.
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