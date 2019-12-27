На въезде в Крым задержали граждан Украины с «запрещенными семенами»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым заявили, что «пресекли попытку ввоза из Украины семян конопли, сообщили в пресс-службе ведомства».

Товар, запрещенный к ввозу, обнаружили при досмотре иномарки в пункте пропуска «Джанкой». Пограничники обнаружили порядка 50 упаковок в потайных карманах верхней одежды нарушителей. Другая часть находилась под водительским сиденьем.

«Несмотря на свободное обращение самих семян конопли на территории большинства стран, в том числе России, перемещение указанной продукции через государственную границу строго воспрещено фитосанитарным контролем», – отметили в Погрануправлении.

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Найденный товар изъят и направлен экспертам для проведения исследования. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечения виновных лиц к ответственности.

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