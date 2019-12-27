На въезде в Крым задержали граждан Украины с «запрещенными семенами»

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Товар, запрещенный к ввозу, обнаружили при досмотре иномарки в пункте пропуска «Джанкой». Пограничники обнаружили порядка 50 упаковок в потайных карманах верхней одежды нарушителей. Другая часть находилась под водительским сиденьем.
«Несмотря на свободное обращение самих семян конопли на территории большинства стран, в том числе России, перемещение указанной продукции через государственную границу строго воспрещено фитосанитарным контролем», – отметили в Погрануправлении.
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Найденный товар изъят и направлен экспертам для проведения исследования. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечения виновных лиц к ответственности.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Первомайского района Крыма, который подозревается в том, что стал подставным лицом при создании фирмы-однодневки.
Вчера: Путин сделал кадровые назначения в крымском управлении Следкома. Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, который ранее исполнял обязанности руководителя регионального ведомства.
Вчера: В Крыму накажут предпринимателей, которые перевозили по морю пассажиров. Крымская транспортная прокуратура выявила два факта незаконного осуществления перевозок на маломерных судах в районе Алушты и Судака.
Вчера: В Крыму ужесточили законодательство в сфере противодействия коррупции. На заседании сессии Государственного Совета Республики Крым 25.12.2019 принят внесенный прокурором республики закон «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере противодействия коррупции».
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