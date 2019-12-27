На подъем затонувшего в Севастополе дока с подлодкой уйдет полгода

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На работы по подъему затонувшего в Севастополе плавучего дока ПД-16 91-го судоремонтного завода уйдет до шести месяцев.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Крыма.

«В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъема. Практические работы могут занять до шести месяцев», – сказал собеседник агентства.

Плавучий док ПД-16 с корпусом подводной лодки Б-380 затонули вЮжной бухте Севастополя в ночь на 15 декабря. Сообщалось, что они были выведены из состава Черноморского флота России и подлежали утилизации.

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Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев заверил, что инцидент не представляет опасности для жизни людей и экологии.

20 декабря появилась информация о том, что корпус подлодки вместе с плавдоком начали буксировать к месту утилизации.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в 1938 году на Николаевском судостроительном заводе. Он предназначался для ремонта подводных лодок, эсминцев, тральщиков, судов обеспечения с водоизмещением до 5 тысяч тонн.

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