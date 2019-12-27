Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

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Артист выступал в Ялте, но после концерта не обнаружил свою Infiniti. Машина нашлась на штрафстоянке, где, по словам Фадеева, отдавать ее сначала отказались. Артист утверждает, что ждать ему пришлось около 6 часов, да и то авто отдали только «после серии звонков».
«Причин для эвакуации певец не видит. Он считает, что иномарку эвакуировали из-за того, что захотели «стрясти» круглую сумму с владельца элитного авто с московскими номерами», – пишет РЕН ТВ и цитирует адвоката Фадеева Александра Бенхина: иномарку его клиента выбрали из сотни авто, припаркованных у концертного зала.
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Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 19 декабря 2019: Джеки Чана позвали поплавать на «Князе Владимире». Известному китайскому актеру Джеки Чану подарили сертификат на путешествие в 2020 году на лайнере «Князь Владимир».
Вторник, 10 декабря 2019: Скандальный актер Панин «пристроился сварщиком» в Крыму. А на обратной дороге актер устроил дебош в самолете и хотел развернуть его до Турции.
Воскресенье, 24 ноября 2019: Поклонская вступилась за Ротару и пригласила ее на «чашку кофе». Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала скандал вокруг возобновления Софией Ротару гастролей в России.
Вторник, 5 ноября 2019: Стивен Сигал будет рекламировать туробъекты Крыма и Севастополя. Американскому актеру Стивену Сигалу поручили продвигать российский туристический проект «Золотое кольцо Боспорского царства», маршруты которого пролегают по территории Крыма.
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