Московский артист обвинил крымчан в попытке стрясти с него круглую сумму

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Певец Данко (Александр Фадеев) обвинил крычман в попытке стрясти с него круглую сумму ни за что.

Артист выступал в Ялте, но после концерта не обнаружил свою Infiniti. Машина нашлась на штрафстоянке, где, по словам Фадеева, отдавать ее сначала отказались. Артист утверждает, что ждать ему пришлось около 6 часов, да и то авто отдали только «после серии звонков».

«Причин для эвакуации певец не видит. Он считает, что иномарку эвакуировали из-за того, что захотели «стрясти» круглую сумму с владельца элитного авто с московскими номерами», – пишет РЕН ТВ и цитирует адвоката Фадеева Александра Бенхина: иномарку его клиента выбрали из сотни авто, припаркованных у концертного зала.

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