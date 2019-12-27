Многодетные родители не будут платить за парковку в Симферополе на праздники

Члены многодетных семей смогут оставлять свои автомобили на платных парковках Симферополя бесплатно с 30 декабря по 7 января.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

«Принято решение о предоставлении временных льгот при парковке транспортных средств на площадках для платного паркования, расположенных на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. В период новогодних каникул – с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно, членам многодетных семей предоставляется право на бесплатную парковку транспортных средств», – говорится в сообщении.

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В октябре прошлого года сообщалось, что власти Симферополя планируют сделать все парковки в центре города платными. Как заявил на тот момент глава администрации Игорь Лукашев, это единственный способ разгрузить центральные улицы от транспорта.

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