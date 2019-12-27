Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Первомайского района Крыма, который подозревается в том, что стал подставным лицом при создании фирмы-однодневки.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«В полицию Симферополя поступила информация из налоговой службы о том, что они выявили факт регистрации коммерческой организации на подставное лицо. У налоговиков появились сведения о том, что зарегистрированное общество с ограниченной ответственностью может являться так называемой «фирмой-однодневкой», – говорится в сообщении.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Симферополю установили, что житель Первомайского района предоставил в налоговую заведомо ложные сведения для регистрации юридического лица. «В частности, указав себя единственным учредителем и директором указанного общества, на самом деле мужчина достоверно знал, что управленческие функции и фактическое руководство фирмой осуществлять не будет, – добавили в МВД. – После регистрации юридического лица гражданин передал правоустанавливающие документы «работодателям» и получил за свои «услуги» вознаграждение в общей сумме 10 тысяч рублей».

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Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 УК РФ – незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Согласно санкции статьи ему грозит наказание в виде двух лет исправительных работ.

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