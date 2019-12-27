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Власть -> Власть по-крымски

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Пятница
27 декабря 2019
14:39

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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27 декабря 2019


Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

© Крым.реалии

Крымчанам раздадут украинские загранпаспорта и ID-карты прямо на админгранице. Журналисты нашли место, где без очередей и взяток жители полуострвоа могут оформить загранпаспорт, а также получить почти две сотни административных услуг.

И без очередей, как в Херсоне.

Очередей почти нет, а коррупции – нет вовсе, заверяют работники нового центра предоставления административных услуг в Чаплинке. Вежливые специалисты, быстрое обслуживание, мягкие диваны, современная техника и удобства для родителей с детьми.

В этом населенном пункте, недалеко от административной границы с Крымом, проживают около десяти тысяч человек, а самые частые гости – крымчане. Специалисты оформляют id-карты, загранпаспорта, водительские права и земельные участки, всего оказывают более ста семидесяти услуг.

«Чаще всего крымчане обращаются за услугами регистрации собственности и услугами государственной миграционной службы, то есть – id-карты, загранпаспорта», – говорит начальник Центра предоставления административных услуг Чаплинской общины Александр Шульга.

В центре предоставления админуслуг гордятся тем, какие условия им удалось создать в этом небольшом поселке. Деньги на оборудование и обучение работников дали европейские партнеры, а ремонт в помещении сделали на деньги общины.

«У нас есть пеленальный столик для нужд мам с маленькими детьми, очень удобный. Есть и небольшой уголок для детишек, которые уже бегают, они могут удобно устроиться здесь у окна за детским столиком, порисовать, есть раскраски, карандаши», – показывает инспектор Центра предоставления админуслуг Чаплинской общины Нина Гилевич.

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Крымчанка Валентина приехала почти за 20 километров от полуострова – в Чаплинку, чтобы оформить землю и дом на материковой части Украины. Уровень обслуживания и сам центр Валентина расхваливает, но жалуется, что остановиться в поселке негде. На одну поездку из Крыма в Чаплинку тратит примерно три тысячи гривен.

«Это просто ужас. Здесь негде переночевать людям. На бензин (я на своей машине еду к админгранице) трачу 1000 рублей или 500 гривен. Здесь заказываем частную машину – это тоже около 500 гривен. Ну, надо еще поесть. Если еще переночевать, то до 3000 гривен получится», – говорит Валентина.

Единственный отель в поселке закрыт, аренда квартиры обходится в 200, а то и 500 гривен за сутки, рассказывают местные жители. Здесь многие знают о том, с какими неудобствами сталкиваются крымчане.

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