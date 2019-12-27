Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019
© Крым.реалии
И без очередей, как в Херсоне.
Очередей почти нет, а коррупции – нет вовсе, заверяют работники нового центра предоставления административных услуг в Чаплинке. Вежливые специалисты, быстрое обслуживание, мягкие диваны, современная техника и удобства для родителей с детьми.
В этом населенном пункте, недалеко от административной границы с Крымом, проживают около десяти тысяч человек, а самые частые гости – крымчане. Специалисты оформляют id-карты, загранпаспорта, водительские права и земельные участки, всего оказывают более ста семидесяти услуг.
«Чаще всего крымчане обращаются за услугами регистрации собственности и услугами государственной миграционной службы, то есть – id-карты, загранпаспорта», – говорит начальник Центра предоставления административных услуг Чаплинской общины Александр Шульга.
В центре предоставления админуслуг гордятся тем, какие условия им удалось создать в этом небольшом поселке. Деньги на оборудование и обучение работников дали европейские партнеры, а ремонт в помещении сделали на деньги общины.
«У нас есть пеленальный столик для нужд мам с маленькими детьми, очень удобный. Есть и небольшой уголок для детишек, которые уже бегают, они могут удобно устроиться здесь у окна за детским столиком, порисовать, есть раскраски, карандаши», – показывает инспектор Центра предоставления админуслуг Чаплинской общины Нина Гилевич.
Читайте: Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года
Крымчанка Валентина приехала почти за 20 километров от полуострова – в Чаплинку, чтобы оформить землю и дом на материковой части Украины. Уровень обслуживания и сам центр Валентина расхваливает, но жалуется, что остановиться в поселке негде. На одну поездку из Крыма в Чаплинку тратит примерно три тысячи гривен.
«Это просто ужас. Здесь негде переночевать людям. На бензин (я на своей машине еду к админгранице) трачу 1000 рублей или 500 гривен. Здесь заказываем частную машину – это тоже около 500 гривен. Ну, надо еще поесть. Если еще переночевать, то до 3000 гривен получится», – говорит Валентина.
Единственный отель в поселке закрыт, аренда квартиры обходится в 200, а то и 500 гривен за сутки, рассказывают местные жители. Здесь многие знают о том, с какими неудобствами сталкиваются крымчане.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Депутаты Крыма под Новый год решили избавиться от санатория. В Крыму власти отказались от государственной здравницы. Республиканский парламент попросил федеральный центр избавить регион от южнобережного санатория «Россия».
Вчера: Утверждено соглашение между Совмином Крыма и минэкономики Сирии. Государственный совет Крыма принял законопроект об утверждении соглашения между Советом министром республики и министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве.
Среда, 25 декабря 2019: Аксенов пообещал завешать Крыма видеокамерами. О новом транспорте, видеокамерах на остановках и расписании движения рассказал глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.
Среда, 25 декабря 2019: На востоке Крыма произошел крупный пожар. Спасатели ликвидировали крупный пожар в в городе Щелкино (Ленинский район).
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/krymchanam-razdajut-ukrainskie-pasporta-pryamo-na-admingranitse-126346/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
Туроператоры подвели итоги курортного сезона в Крыму
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:41 В Крыму резко выросла смертность на пожарах
15:02 На востоке Крыма - новый случай бешенства
14:39 Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице
14:27 Почти половина жителей Крыма вакцинировалась от гриппа
13:58 Полицейские задержали в Феодосии девушку во время закладки тайника с метамфитамином
13:13 Питерская фирма выиграла тендер по строительству дороги к крепости «Керчь» за 200 млн рублей
12:37 Крымчанин стал фигурантом уголовного дела за создание фирмы-однодневки
11:52 Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды