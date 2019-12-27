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Общество -> Погода в Крыму

Крым встретит Новый год дождем и легким морозом

Пятница
27 декабря 2019
18:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Декабрь 2019
27 декабря 2019


Крым встретит Новый год дождем и легким морозом

© Новости Крыма

Похолодание до 2 градусов мороза и осадки ожидаются в Крыму на Новый год.

В Симферополе на утро 1 января ожидается мокрый снег, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Погода спокойная. Ночи 31 декабря и 1-2 января уже морозные. В столице республики 2-4 градуса мороза. Дневные температуры 31 декабря – 2-4 градуса тепла в Симферополе, 1 января – 0-2 градуса тепла. 31-го без осадков, а вот к утру с 31 декабря на 1 января уже дождик пойдет, переходящий в мокрый снег. Но осадки небольшие, снегом не завалит», –рассказала Любецкая.

По ее словам, 2-5 января погода не изменится. Ночью будут слабые морозы, дневные температуры – 1-2 градуса ниже нуля. «Тепло закончилось. В общем, погода новогодняя с небольшим легким морозом», – резюмировала Любецкая.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря

В этом году погода в период новогодних праздников, как отметила Любецкая, для Крыма является типичной.

На Южном берегу, в Керчи и Феодосии ожидается положительная температура, в том числе и ночью. В Керчи – около нуля, на ЮБК – 3-5 градусов тепла ночью, днем – до 7 градусов тепла. Осадки в этих регионах полуострова в основном будут в виде дождя.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 27 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются осадки в виде дождя и снега. Температура воздуха днем составит от +1 до +9, ближайшей ночью от 0 до +7 градусов. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 11, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 76 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Среда, 25 декабря 2019: Будет ли в Крыму снег на Новый год. В предновогоднюю неделю крымчанам все же удастся увидеть снег. Правда, мокрый.

Среда, 25 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на среду 25 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 71 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.

 

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