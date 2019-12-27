Крым встретит Новый год дождем и легким морозом

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Похолодание до 2 градусов мороза и осадки ожидаются в Крыму на Новый год.

В Симферополе на утро 1 января ожидается мокрый снег, сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Погода спокойная. Ночи 31 декабря и 1-2 января уже морозные. В столице республики 2-4 градуса мороза. Дневные температуры 31 декабря – 2-4 градуса тепла в Симферополе, 1 января – 0-2 градуса тепла. 31-го без осадков, а вот к утру с 31 декабря на 1 января уже дождик пойдет, переходящий в мокрый снег. Но осадки небольшие, снегом не завалит», –рассказала Любецкая.

По ее словам, 2-5 января погода не изменится. Ночью будут слабые морозы, дневные температуры – 1-2 градуса ниже нуля. «Тепло закончилось. В общем, погода новогодняя с небольшим легким морозом», – резюмировала Любецкая.

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В этом году погода в период новогодних праздников, как отметила Любецкая, для Крыма является типичной.

На Южном берегу, в Керчи и Феодосии ожидается положительная температура, в том числе и ночью. В Керчи – около нуля, на ЮБК – 3-5 градусов тепла ночью, днем – до 7 градусов тепла. Осадки в этих регионах полуострова в основном будут в виде дождя.

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Среда, 25 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на среду 25 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 12, ближайшей ночью от 6 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 71 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 7 м/с.