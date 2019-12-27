Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Депутаты Крыма под Новый год решили избавиться от санатория

Пятница
27 декабря 2019
10:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


В Крыму власти отказались от государственной здравницы. Республиканский парламент попросил федеральный центр избавить регион от южнобережного санатория «Россия».

Соответствующее решение с ходатайством перед Росимуществом принял государственный совет Республики Крым.

В повестке дня парламента вердикт «России» (ранее — «Руссия») прописали неприметно: «О предложении о безвозмездной передаче в федеральную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым». А в пояснительной записке указали, что спикер госсовета Владимир Константинов получил из Генеральной прокуратуры РФ предложение, от которого нельзя отказаться. А именно: отдать имущество «России» санаторию работников органов прокуратуры «Электроника», который находится в Сочи.

Депутаты поддержали соответствующее решение. В нем написано, что парламент Крыма предлагает Федеральному агентству по управлению госимуществом рассмотреть вопрос о принятии в федеральную собственность «России»; что правительство и госсовет Крыма должны подготовить и направить Росимуществу документы для передачи здравницы; после одобрения Росимуществом сделки власти Крыма должны сделать все, чтобы избавиться от санатория. После чего он отойдет «Электронике».

Читайте: Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

Контролирует исполнение этого решения комитет госсовета РК по имущественным и земельным отношениям во главе с Евгенией Добрыней (свояченица главы Крыма Сергея Аксенова, с подачи которого республика лишилась ряда здравниц).

Эти бюрократические проволочки, которые начались год назад, нужны для юридического закрепления «России» за «Электроникой», «Россия» фактически отошла прокурорскому предприятию в ноябре этого года.

«С 01.11.2019 года санаторий «Руссия» (Республика Крым, город Ялта, улица Коммунаров, дом 12) передан в ведомство Прокуратуры РФ и носит название «филиал ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в Республике Крым — санаторий «Россия», — сказано на сайте госпредприятия, которое управляло здравницей.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице. Крымчанам раздадут украинские загранпаспорта и ID-карты прямо на админгранице. Журналисты нашли место, где без очередей и взяток жители полуострвоа могут оформить загранпаспорт, а также получить почти две сотни административных услуг.

Вчера: Утверждено соглашение между Совмином Крыма и минэкономики Сирии. Государственный совет Крыма принял законопроект об утверждении соглашения между Советом министром республики и министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве.

Среда, 25 декабря 2019: Аксенов пообещал завешать Крыма видеокамерами. О новом транспорте, видеокамерах на остановках и расписании движения рассказал глава республики Сергей Аксенов на итоговой пресс-конференции.

Среда, 25 декабря 2019: На востоке Крыма произошел крупный пожар. Спасатели ликвидировали крупный пожар в в городе Щелкино (Ленинский район).

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/27/deputaty-kryma-pod-novyi-god-reshili-izbavitsya-ot-sanatoriya-126324/

 
 

Власть по-крымски

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Крымчанам раздают украинские паспорта прямо на админгранице

Кабмин Украины упростил правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью

Кабмин Украины упростил правила пересечения админграницы Крыма с Херсонской областью

Аксенов назвал три главные проблемы Крыма

Аксенов назвал три главные проблемы Крыма

Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

Правительство Крыма не забыло поощрить себя по итогам года

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.