Депутаты Крыма под Новый год решили избавиться от санатория

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Регионы Крыма: Ялта
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Декабрь 2019
27 декабря 2019
Соответствующее решение с ходатайством перед Росимуществом принял государственный совет Республики Крым.
В повестке дня парламента вердикт «России» (ранее — «Руссия») прописали неприметно: «О предложении о безвозмездной передаче в федеральную собственность имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым». А в пояснительной записке указали, что спикер госсовета Владимир Константинов получил из Генеральной прокуратуры РФ предложение, от которого нельзя отказаться. А именно: отдать имущество «России» санаторию работников органов прокуратуры «Электроника», который находится в Сочи.
Депутаты поддержали соответствующее решение. В нем написано, что парламент Крыма предлагает Федеральному агентству по управлению госимуществом рассмотреть вопрос о принятии в федеральную собственность «России»; что правительство и госсовет Крыма должны подготовить и направить Росимуществу документы для передачи здравницы; после одобрения Росимуществом сделки власти Крыма должны сделать все, чтобы избавиться от санатория. После чего он отойдет «Электронике».
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Контролирует исполнение этого решения комитет госсовета РК по имущественным и земельным отношениям во главе с Евгенией Добрыней (свояченица главы Крыма Сергея Аксенова, с подачи которого республика лишилась ряда здравниц).
Эти бюрократические проволочки, которые начались год назад, нужны для юридического закрепления «России» за «Электроникой», «Россия» фактически отошла прокурорскому предприятию в ноябре этого года.
«С 01.11.2019 года санаторий «Руссия» (Республика Крым, город Ялта, улица Коммунаров, дом 12) передан в ведомство Прокуратуры РФ и носит название «филиал ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры РФ «Электроника» в Республике Крым — санаторий «Россия», — сказано на сайте госпредприятия, которое управляло здравницей.
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