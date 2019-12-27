Часть Симферополя останется без электричества

28 декабря 2019 с 08:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых работ будет прекращена подача электроэнергии по некоторым адресам.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

ул. Надинского 2-20 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)

ул. Пр. Победы 144/21-150 (чет), 39-51,125 (нечет)

пер. Вольный 2-22 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Партизанская 16-36 (чет), 15-33 (нечет)

ул. Стахановцев 47-59 (нечет)

ул. Комсомольская 56 (чет)

ул. Пирогова 48 (чет)

ул. Рылеева 6/1 (чет)

ул. Бориса Хохлова 1-53 (нечет)

ул. Владимира Дацуна 2-24 (чет), 5-25 (нечет)

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ул. Пирогова 48 (чет)

ул. Раатлыкъ 2-10 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Талдалы 2-16 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Вернадского 2-10(чет), 1-11 (нечет)

пер. Шефталилик 2-14 (чет), 1-19(нечет)

ул. Чукурча 2-32 (чет), 1-33 (нечет)

ул. Чамлы 2-30 (чет)

ул. Танч 2-20 (чет),1 (нечет)

ул. Мамакъ 1-27 (нечет)

пер. Мамакъ 2-10 (чет),1-3 (нечет)

ул. Когемли 1-29 (нечет).

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Власти Крыма занялись поручением Путина об устранении дефицита воды. В Крыму начали выполнять поручение Владимира Путина о подготовке документов для использования Межгорного водохранилища. Это при успешном осуществлении проекта позволит устранить дефицит воды на части полуострова.

Вчера : За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании. На основании решения Лицензионной комиссии РК и Инспекции по жилищному надзору Крыма начиная с 2018 года в республике лишили лицензии 54 управляющие организации.

Вчера : В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов. В МБУ «Зеленстрой» требуются ландшафтный дизайнер, агроном по защите растений, мастер по содержанию парков и скверов, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.

Вчера : В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев. Полсотни зеленых насаждений было незаконно вырублено на территории Симферопольского лесничества в районе Марьино.