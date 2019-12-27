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Власть -> Коммунальное хозяйство

Часть Симферополя останется без электричества

Пятница
27 декабря 2019
16:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
27 декабря 2019


28 декабря 2019 с 08:00 до 16:00 в связи с проведением внеплановых работ будет прекращена подача электроэнергии по некоторым адресам.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

ул. Надинского 2-20 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Перегонец 44-64 (чет), 37-49 (нечет)

ул. Пр. Победы 144/21-150 (чет), 39-51,125 (нечет)

пер. Вольный 2-22 (чет), 1-9 (нечет)

ул. Партизанская 16-36 (чет), 15-33 (нечет)

ул. Стахановцев 47-59 (нечет)

ул. Комсомольская 56 (чет)

ул. Пирогова 48 (чет)

ул. Рылеева 6/1 (чет)

ул. Бориса Хохлова 1-53 (нечет)

ул. Владимира Дацуна 2-24 (чет), 5-25 (нечет)

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ул. Пирогова 48 (чет)

ул. Раатлыкъ 2-10 (чет), 1-7 (нечет)

ул. Талдалы 2-16 (чет), 1-17 (нечет)

ул. Вернадского 2-10(чет), 1-11 (нечет)

пер. Шефталилик 2-14 (чет), 1-19(нечет)

ул. Чукурча 2-32 (чет), 1-33 (нечет)

ул. Чамлы 2-30 (чет)

ул. Танч 2-20 (чет),1 (нечет)

ул. Мамакъ 1-27 (нечет)

пер. Мамакъ 2-10 (чет),1-3 (нечет)

ул. Когемли 1-29 (нечет).

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