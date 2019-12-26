Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»

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Крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщает, что выиграл суд по протоколу ветслужбы о «биологических отходах».

Речь о претензиях к Зубкову относительно качества продуктов, которыми он кормит своих животных.

Как написал 26 декабря в своем блоге Зубков, на основании постановления ветслужбы «Тайган» требовали оштрафовать на полмиллиона рублей и закрыть на 90 дней.

«Не помогло Тушиной (крымский ветеринар Оксана Тушина) в этот раз и театрализованное представление, которое она разыгрывает в каждом судебном заседании, прикладывая руки к сердцу и убеждая судью что она, ветеринар Тушина, штрафуя зоопарк на 500 000 рублей и требуя его закрытия на 90 суток печется исключительно о благополучии животных, их безопасности, о поступлении качественного корма в зоопарк…», – написал Зубков.

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Он пообещал опубликовать постановление суда, как только оно появится в его распоряжении.

Подтверждения данной информации из других источников отсутствуют, комментариев ветслужбы по поводу данного решения суда нет.

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