Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Белогорск
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
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Речь о претензиях к Зубкову относительно качества продуктов, которыми он кормит своих животных.
Как написал 26 декабря в своем блоге Зубков, на основании постановления ветслужбы «Тайган» требовали оштрафовать на полмиллиона рублей и закрыть на 90 дней.
«Не помогло Тушиной (крымский ветеринар Оксана Тушина) в этот раз и театрализованное представление, которое она разыгрывает в каждом судебном заседании, прикладывая руки к сердцу и убеждая судью что она, ветеринар Тушина, штрафуя зоопарк на 500 000 рублей и требуя его закрытия на 90 суток печется исключительно о благополучии животных, их безопасности, о поступлении качественного корма в зоопарк…», – написал Зубков.
Читайте: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»
Он пообещал опубликовать постановление суда, как только оно появится в его распоряжении.
Подтверждения данной информации из других источников отсутствуют, комментариев ветслужбы по поводу данного решения суда нет.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки». Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.
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Вторник, 24 декабря 2019: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.
Понедельник, 23 декабря 2019: Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.
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