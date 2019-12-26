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Власть -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»

Четверг
26 декабря 2019
21:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Белогорск

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»

© Крым.реалии

Крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и белогорского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщает, что выиграл суд по протоколу ветслужбы о «биологических отходах».

Речь о претензиях к Зубкову относительно качества продуктов, которыми он кормит своих животных.

Как написал 26 декабря в своем блоге Зубков, на основании постановления ветслужбы «Тайган» требовали оштрафовать на полмиллиона рублей и закрыть на 90 дней.

«Не помогло Тушиной (крымский ветеринар Оксана Тушина) в этот раз и театрализованное представление, которое она разыгрывает в каждом судебном заседании, прикладывая руки к сердцу и убеждая судью что она, ветеринар Тушина, штрафуя зоопарк на 500 000 рублей и требуя его закрытия на 90 суток печется исключительно о благополучии животных, их безопасности, о поступлении качественного корма в зоопарк…», – написал Зубков.

Читайте: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

Он пообещал опубликовать постановление суда, как только оно появится в его распоряжении.

Подтверждения данной информации из других источников отсутствуют, комментариев ветслужбы по поводу данного решения суда нет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки». Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.

Вторник, 24 декабря 2019: Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».

Вторник, 24 декабря 2019: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.

Понедельник, 23 декабря 2019: Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.

 

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Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»

Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»

Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

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