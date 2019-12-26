Житель Алупки обворовал собственного отца

Ялтинские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств у собственного отца.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«С заявлением в полицию обратился житель Алупки, который рассказал, что у него похитили электроинструменты на общую сумму около 10 тыс руб и несколько банковских карт, с которых были сняты денежные средства в размере 15 тыс рублей», - рассказали правоохранители, уточнив, что сам потерпевший предположил, что кражу совершил его сын.

По информации полицейских, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, кто оказался злоумышленником.

«Установлено, что 51-летний подозреваемый проживает в одной квартире с потерпевшим и пошел на преступление, по собственному признанию, испытывая нехватку денег и имея доступ к имуществу отца», - пояснили в управлении МВД, отметив, что ранее этот мужчина уже был судим за грабеж. С его слов, похищенные личные вещи родственника он продал неизвестному, а денежные средства потратил на собственные нужды.

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Правоохранители обратили внимание, что следственным отделением отдела полиции «Алупкинский» возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ и пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, по которым за кражи, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину предусмотрено до шести лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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