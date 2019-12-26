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Власть -> Развитие Крыма

Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

Четверг
26 декабря 2019
14:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Новости за:
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26 декабря 2019


Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку

© orangesmile.com

В региональной власти верят, что в сельской зоне Сакского района появится пятизвездочная гостиница.

Новый туристический кластер в Крыму, о котором накануне сообщил глава дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко, появится в Сакском районе. Об этом сказано в документах госпредприятия «Крымский туристский центр».

Предприятие ищет компанию, которой готово заплатить 74 миллиона рублей за проектно-изыскательские работы и оценку предельной стоимости «туристического парка на западном побережье Крыма». Эти работы проводятся в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития полуострова и оплачиваются, соответственно, из федерального бюджета.

Для размещения кластера (он, судя по документам, будет аналогом индустриального парка, где создаются инфраструктурные условия для работы инвесторов) предлагаются 600 гектаров между селами Витино, Штормовое и Абрикосовка. Участок имеет выход к Черному морю протяженностью около пяти километров.

Сдать результаты проектно-изыскательских работ и оценку предельной стоимости парка нужно не позднее 31 октября 2020 года, обратили внимание в ГУП «Крымский туристский центр». Кластер будут строить за счет федерального бюджета и бюджета Республики Крым.

При площади парка 600 гектаров площадь твердых покрытий может составить 6,13 гектара, озеленения — 10,34 гектара; площадь застройки и общая площадь зданий и сооружений определят позже. Сейчас предполагается, что мощность электропотребления составит 18116 кВт, потребность в газе — 13475 Нм3/час, в водоснабжении — 9300 м3/сутки, такой же ожидается потребность в водоотведении.

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В «Крымском туристском центре» уточнили, что для кластера нужно предусмотреть строительство 5-звездочной гостиницы на 500 номеров, 4-звездочной гостиницы на 1000 номеров, 3-звездочной гостиницы на 3500 номеров, парка аттракционов, аквапарка, торгово-развлекательного комплекса, спортивных объектов, зданий для проживания персонала, служебных построек и других построек.

О том, что туристический кластер может появиться и в Сакском районе, и между поселками Приморский и Береговое (входят в состав Феодосии) на территории площадью 150 гектаров, ранее сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. О пяти туристических кластерах говорил два месяца назад глава Республики Крым Сергей Аксенов. Эти объекты должны появиться, по его словам, в городах Саки и Евпатория, поселках Коктебель (Феодосия), Оленевка (Черноморский район) и Курортное (Ленинский район).

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