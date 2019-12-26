За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании

На основании решения Лицензионной комиссии РК и Инспекции по жилищному надзору Крыма начиная с 2018 года в республике лишили лицензии 54 управляющие организации.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору РК Элина Акулова.

— За 2018-2019 года по искам Инспекции по жилищному надзору Республики Крым на основании решения лицензионной комиссии республики Крым были аннулированы 54 лицензии, в том числе 31 лицензия за 2019 года. Аннулирование происходило в связи с тем, что управляющие организации не осуществляли управление многоквартирными домами более 6 месяце,- уточнила Акулова.

Читайте: Москва выделила 100 млн на газификацию домов в Севастополе

Также, по словам Акуловой, ни одна управляющая компания а Крыму не работает на сегодняшний день без лицензии. Всего инспекцией было выдано 268 лицензии на управление МКД, в том числе 20 лицензий за 2019 год.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов. В МБУ «Зеленстрой» требуются ландшафтный дизайнер, агроном по защите растений, мастер по содержанию парков и скверов, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.

Сегодня : В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев. Полсотни зеленых насаждений было незаконно вырублено на территории Симферопольского лесничества в районе Марьино.

Вчера : Мост на улице Гагарина в Симферополе отремонтируют только к марту. Мост на улице Гагарина в крымской столице будет полностью отремонтирован к марту 2020 года.

Вчера : Власти Ялты подарили возможность горожанам смотреть видеорекламу прямо на улицах. Пять новых LED-мониторов появились в центральной части Ялты. Как пояснила руководитель аппарата администрации города Ирина Романец, на их экранах будет транслироваться исключительно имиджевая и социальная реклама.