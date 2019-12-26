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Власть -> Коммунальное хозяйство

За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании

Четверг
26 декабря 2019
18:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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Декабрь 2019
26 декабря 2019


На основании решения Лицензионной комиссии РК и Инспекции по жилищному надзору Крыма начиная с 2018 года в республике лишили лицензии 54 управляющие организации.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщила начальник Инспекции по жилищному надзору РК Элина Акулова.

— За 2018-2019 года по искам Инспекции по жилищному надзору Республики Крым на основании решения лицензионной комиссии республики Крым были аннулированы 54 лицензии, в том числе 31 лицензия за 2019 года. Аннулирование происходило в связи с тем, что управляющие организации не осуществляли управление многоквартирными домами более 6 месяце,- уточнила Акулова.

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Также, по словам Акуловой, ни одна управляющая компания а Крыму не работает на сегодняшний день без лицензии. Всего инспекцией было выдано 268 лицензии на управление МКД, в том числе 20 лицензий за 2019 год.

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