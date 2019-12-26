Ялтинец украл у сожительницы фамильный офицерский кортик

Ялтинские полицейские оперативно раскрыли кражу офицерского кортика.

Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте.

«Обратившаяся в полицию 54-летняя местная жительница заявила о похищении сожителем из ее дома офицерского кортика ее отца», - рассказали правоохранители, уточнив, что в результате противоправных действий потерпевшей был причинен ущерб на сумму 18 тыс рублей.

По информации сотрудников уголовного розыска, в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был установлен. «Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 46-летний житель поселка Гаспра, который был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в управлении МВД.

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Полицейские заверили, что злоумышленник сознался в содеянном и написал явку с повинной. «С его слов, похищенное имущество он продал, а денежные средства потратил на личные нужды», - пояснили правоохранители и добавили, что следователем отдела полиции «Алупкинский» возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ, предусматривающей за кражу, совершенную с причинением значительного ущерба, до пяти лет лишения свободы, а с подозреваемого взята подписка о невыезде.

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