Военнослужащие обжаловали приговор за случайный пуск ракеты в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
© Новости Крыма
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.
«Жалоба, которую подали представители военных на решение Крымского гарнизонного военного суда, поступила 24 декабря. Дата ее рассмотрения пока не назначена», – говорится в сообщении.
Отмечается, что апелляционная жалоба поступила в суд на этой неделе.
Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный суд вынес приговор в отношении двух военных – Алексея Чебанова и Николая Зверева – за несанкционированный пуск ракеты 1 октября 2017 года.
Суд обвинил Чебанова и Зверева по части 1 статьи 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия). Военнослужащие были ответственны за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре «Ока». В ангаре произошел несанкционированный запуск двигателя ракеты и перемещение ее внутри здания. В результате были уничтожены две ракеты и агрегаты аппаратуры контроля «Ока».
Читайте: Крымчанина будут судить за уклонение от службы в российской армии
Чебанову назначено наказание в виде ограничения по военной службе сроком на год и три месяца, а также удержание 15% из его денежного довольствия в доход государства, Звереву – ограничения по военной службе на срок год с удержанием 10% процентов из его денежного довольствия в доход государства. Чебанов обязан выплатить 16 млн рублей, Зверев – 15 млн рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков. Ялта выполнила основной план осеннего призыва-2019, но еще предстоит дополнительно направить на службу четыре десятка горожан.
Сегодня: Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники. Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» провел учение по противовоздушной обороне (ПВО), в ходе которого уничтожил беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.
Вчера: Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению корабля условного противника.
Вторник, 24 декабря 2019: Корабль Черноморского флота России останется на Новый год в Средиземном море. Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» отправили в Средиземное море на учения, там российские моряки встретят Новый год.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/voennosluzhashie-obzhalovali-prigovor-za-sluchainyi-pusk-rakety-v-krymu-126305/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
21:31 Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд
21:16 Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»
21:16 Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом
20:30 Из-за Крыма «Украэрорух» потерял почти миллиард долларов
19:44 Военнослужащие обжаловали приговор за случайный пуск ракеты в Крыму
19:05 В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах
18:13 За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании
17:47 В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов