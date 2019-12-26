Военнослужащие обжаловали приговор за случайный пуск ракеты в Крыму

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Двое военнослужащих, совершившие случайный пуск авиационной управляемой ракеты в Крыму, обжаловали взыскание с них 31 млн рублей.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

«Жалоба, которую подали представители военных на решение Крымского гарнизонного военного суда, поступила 24 декабря. Дата ее рассмотрения пока не назначена», – говорится в сообщении.

Отмечается, что апелляционная жалоба поступила в суд на этой неделе.

Ранее сообщалось, что Крымский гарнизонный суд вынес приговор в отношении двух военных – Алексея Чебанова и Николая Зверева – за несанкционированный пуск ракеты 1 октября 2017 года.

Суд обвинил Чебанова и Зверева по части 1 статьи 349 УК РФ (Нарушение правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, повлекшем по неосторожности иные тяжкие последствия). Военнослужащие были ответственны за правильность подготовки к проверке авиационной управляемой ракеты Х-29ТД на автоматизированной аппаратуре «Ока». В ангаре произошел несанкционированный запуск двигателя ракеты и перемещение ее внутри здания. В результате были уничтожены две ракеты и агрегаты аппаратуры контроля «Ока».

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Чебанову назначено наказание в виде ограничения по военной службе сроком на год и три месяца, а также удержание 15% из его денежного довольствия в доход государства, Звереву – ограничения по военной службе на срок год с удержанием 10% процентов из его денежного довольствия в доход государства. Чебанов обязан выплатить 16 млн рублей, Зверев – 15 млн рублей.

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