Власти Крыма уверяют, что с мобильной связью на полуострове все хорошо

Крымские операторы не нарушают антимонопольное законодательство, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.

«Считаем высказывания об уменьшении доступности сотовой связи на полуострове необъективными. В Крыму представлены четыре оператора мобильной связи. Их тарифы сопоставимы с ценами компаний, работающих на материковой части России. Нарушений антимонопольного законодательства в этой части на протяжении последних трех лет мы не выявляли», - отмечает Мехтиев.

В декабре агентство Content Review провело исследование доступности мобильной связи в Крыму. Так, в России в 2019 году стоимость услуг стала менее демократичной, а средний минимальный тариф подорожал с 255 рублей до 270.

Также в агентстве отметили, что начиная с 2018 года тарифы только растут. По мнению агентства, такая ситуация сложилась из-за ценовых войн, развязанных участниками рынка в отдельных регионах. Эксперты утверждают, что российские компании упустили возможность безболезненно отказаться от безлимитных тарифов. Избыточная ценовая конкуренция привела к необходимости повышать цены, а безлимитные тарифы значительно снизили возможности операторов расширить тарифную линейку.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года обслуживание всех сим-карт севастопольцев и крымчан перейдет к региональным операторам мобильной связи. При этом работа с клиентами на территории Крымского полуострова останется без изменений: сохранятся номера с кодом 978 и тариф, аналогичный тариф «Супер МТС», действующий только в Севастополе и Крыму.

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