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Власть -> Финансы и бизнес

Власти Крыма уверяют, что с мобильной связью на полуострове все хорошо

Четверг
26 декабря 2019
11:06

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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26 декабря 2019


Крымские операторы не нарушают антимонопольное законодательство, заявил в эфире радио «Спутник в Крыму» врио замруководителя Крымского УФАС России Вугар Мехтиев.

«Считаем высказывания об уменьшении доступности сотовой связи на полуострове необъективными. В Крыму представлены четыре оператора мобильной связи. Их тарифы сопоставимы с  ценами компаний, работающих на материковой части России. Нарушений антимонопольного законодательства в этой части на протяжении последних трех лет мы не выявляли», - отмечает Мехтиев.

В декабре агентство Content Review провело исследование доступности мобильной связи в Крыму. Так, в России в 2019 году стоимость услуг стала менее демократичной, а средний минимальный тариф подорожал с 255 рублей до 270.

Также в агентстве отметили, что начиная с 2018 года тарифы только растут. По мнению агентства,  такая ситуация сложилась из-за ценовых войн, развязанных участниками рынка в отдельных регионах. Эксперты утверждают, что российские компании упустили возможность безболезненно отказаться от безлимитных тарифов. Избыточная ценовая конкуренция привела к необходимости повышать цены, а безлимитные тарифы значительно снизили возможности операторов расширить тарифную линейку.

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Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года обслуживание всех сим-карт севастопольцев и крымчан перейдет к региональным операторам мобильной связи. При этом работа с клиентами на территории Крымского полуострова останется без изменений: сохранятся номера с кодом 978 и тариф, аналогичный тариф «Супер МТС», действующий только в Севастополе и Крыму.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крым может потерять полмиллиарда рублей из-за поправок к «закону Хованской». Крым может потерять полмиллиарда рублей налоговых отчислений и 16 тысяч рабочих мест из-за принятия предлагаемых поправок к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристической деятельности в России».

Вчера: «Совфрахту» отказали в покупке Керченского металлургического завода. Акционерное общество «Керченский металлургический завод» появилось в продаже 21 ноября.

Вчера: Чуть-чуть надо подождать: власти рассказали когда ждать снижения цен на бензин в Крыму. Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту должен привести к снижению стоимости доставки топлива на полуостров, однако, цена на бензин все же будет выше, чем в других регионах РФ.

Понедельник, 23 декабря 2019: В январе Крымстат проведет выборочное наблюдение доходов населения. Управление Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю (далее — Крымстат) проводит Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/vlasti-kryma-uveryajut-chto-s-mobilnoi-svyazju-na-poluostrove-vse-horosho-126217/

 
 

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