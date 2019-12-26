В Ялте усиливают меры безопасности на время праздников

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Ялтинские власти намерены обеспечить усиленные меры безопасности на территории городского округа в период новогодних и рождественских праздников.

Соответствующее поручение дал глава местной администрации Иван Имгрунт в ходе совещания с участием руководителей подчиненных структурных подразделений и представителей силовых и правоохранительных органов.

«У нас традиционно ожидается большое количество людей в период зимних праздников, и наша общая задача – обеспечить антитеррористическую безопасность и слаженную работу всех систем жизнеобеспечения города», –напомнил Имгрунт.

Своему заместителю Станиславу Шапортову он поручил сформировать список дежурных сотрудников администрации, которые будут отвечать за общую координацию действий всех структур в период праздников. «Они должны находиться в постоянном контакте с УВД, лично обращать внимание на недостойное поведение граждан, какие-либо конфликты и реагировать соответствующим образом», – подчеркнул Имгрунт и отметил, что также должна быть отлажена система громкой связи на набережной.

Относительно завоза товара на объекты торговли и общественного питания, которые будут работать в праздничные дни, он дал указание проработать вопрос заезда на набережную в ночное время, когда там меньше людей. «Днем проезд должен быть запрещен», – заявил глава администрации Ялты.

Отдельно Имгрунт потребовал обеспечить безопасность при проведении праздничных фейерверков. «Место нужно определить и согласовать, а также учесть, что фейерверков будет два: в ночь с 31 декабря на 1 января и с 1 на 2 января», – обратил внимание он и пояснил, что представителям пиротехнической компании также необходимо согласовать с МЧС меры безопасности и размещение зарядных установок.

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При этом, по словам начальника управления культуры Ларисы Ковальчук, объекты на набережной, которые задействованы в праздничных мероприятиях, на этот раз расположены иначе, чем ранее. «Сцена будет обращена к морю и установлена между круглым фонтаном и «Коффишкой», а выступления на ней будут проходить практически непрерывно с 28 декабря и по 12 января», – уточнила она и добавила, что рядом расположится праздничная торговля, детский шатер и иные торгово-развлекательные объекты. В то же время, сообщила начальник управления культуры, доступ в зону праздничных мероприятий останется абсолютно свободным, а особый режим будет обеспечиваться непосредственно у главной сцены.

Ковальчук также проинформировала, что графики взаимодействия с медиками, полицией, Росгвардией и казаками отработаны и утверждены, при необходимости будут привлечены и сотрудники иных силовых структур, а контроль заезда автотранспорта на набережную возложен на Единую дежурную диспетчерскую службу 112.

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