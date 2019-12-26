В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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26 декабря 2019
Об этом сообщил военный комиссар города Ялта Олег Ермилов.
«Основной план по призыву мы выполнили – на срочную военную службу отправлены 140 ялтинцев», – заверил он и добавил, что вместе с тем, согласно дополнительному плану, необходимо призвать еще 38 человек.
По словам полковника Ермилова, уклоняющихся от срочной военной службы в Ялте нет, но есть неоповещенные. «Это те, кого мы не можем найти, кто не проживает по указанному адресу», – пояснил он и уточнил, что таких на территории муниципального образования насчитывается 106 человек.
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Военком также поблагодарил заместителя главы администрации Ялты Станислава Шапортова и руководство полиции за помощь в организации поиска этих молодых людей.
«Такого давно не было, чтобы розыск мы вели с привлечением полиции, казаков, сотрудников администрации, большое спасибо за помощь», – подчеркнул Ермилов и добавил, что в ближайшее время «к тем, кто ищет неоповещенных призывников, могут добавиться и другие структуры».
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