Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Армия и флот

В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков

Четверг
26 декабря 2019
15:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Ялта выполнила основной план осеннего призыва-2019, но еще предстоит дополнительно направить на службу четыре десятка горожан.

Об этом сообщил военный комиссар города Ялта Олег Ермилов.

«Основной план по призыву мы выполнили – на срочную военную службу отправлены 140 ялтинцев», – заверил он и добавил, что вместе с тем, согласно дополнительному плану, необходимо призвать еще 38 человек.

По словам полковника Ермилова, уклоняющихся от срочной военной службы в Ялте нет, но есть неоповещенные. «Это те, кого мы не можем найти, кто не проживает по указанному адресу», – пояснил он и уточнил, что таких на территории муниципального образования насчитывается 106 человек.

Читайте: Стали известны подробности затопления подводной лодки в Севастополе

Военком также поблагодарил заместителя главы администрации Ялты Станислава Шапортова и руководство полиции за помощь в организации поиска этих молодых людей.

«Такого давно не было, чтобы розыск мы вели с привлечением полиции, казаков, сотрудников администрации, большое спасибо за помощь», – подчеркнул Ермилов и добавил, что в ближайшее время «к тем, кто ищет неоповещенных призывников, могут добавиться и другие структуры».

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники. Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» провел учение по противовоздушной обороне (ПВО), в ходе которого уничтожил беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Вчера: Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению корабля условного противника.

Вторник, 24 декабря 2019: Корабль Черноморского флота России останется на Новый год в Средиземном море. Экипаж фрегата Черноморского флота России «Адмирал Эссен» отправили в Средиземное море на учения, там российские моряки встретят Новый год.

Понедельник, 23 декабря 2019: Крымчанина будут судить за уклонение от службы в российской армии. В Первомайском районе Крыма будут судить мужчину за уклонение от службы в российской армии.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-yalte-uklonistov-ot-sluzhby-v-rossiiskoi-armii-ishut-s-pomoshju-kazakov-126278/

 
 

Армия и флот

Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники

Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники

Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море

Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма

Украина хочет сделать пояс безопасности вокруг Крыма

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.