В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
Об этом сообщили в отдел информационной политики Администрации города Ялта.
Как сообщила директор МБУ «Зеленстрой» Людмила Твардовская, в последние годы большое внимание уделяется проведению работ по капитальному ремонту и реконструкции инфраструктуры города с целью восстановления статуса Ялты в качестве города — курорта всероссийского и международного значения. Одним из направлений данного развития является комплексное благоустройство существующих парков и скверов, а также создание новых зеленых зон.
В текущем году уже выполнена реконструкция Приморского парка, благоустройство Пионерского парка, скверов по улицам Ломоносова и Садовая с заменой плиточного покрытия, высадкой новых растений, установкой современных видов малых архитектурных форм (скамеек, урн), установкой опор освещения, детских площадок и др.
— На 2020-2022 годы подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству еще 8 парков и скверов, что требует привлечения квалифицированных работников для их обслуживания, — отметила Людмила Твардовская и подчеркнула, что во исполнение поручения главы администрации города Ялта Ивана Имгрунта в следующем году МБУ «Зеленстрой» увеличивает штатную численность рабочих зеленого строительства.
Читайте: В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили
В связи с этим предприятие приглашает на работу специалистов зеленого строительства: ландшафтного дизайнера, агронома по защите растений, мастера по содержанию парков и скверов, специалистов по обслуживанию фонтанов, бюветов, системы полива, специалистов по сносу аварийных деревьев с применением альпинистского снаряжения, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.
Тэги: обещания
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании. На основании решения Лицензионной комиссии РК и Инспекции по жилищному надзору Крыма начиная с 2018 года в республике лишили лицензии 54 управляющие организации.
Сегодня: В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев. Полсотни зеленых насаждений было незаконно вырублено на территории Симферопольского лесничества в районе Марьино.
Вчера: Мост на улице Гагарина в Симферополе отремонтируют только к марту. Мост на улице Гагарина в крымской столице будет полностью отремонтирован к марту 2020 года.
Вчера: Власти Ялты подарили возможность горожанам смотреть видеорекламу прямо на улицах. Пять новых LED-мониторов появились в центральной части Ялты. Как пояснила руководитель аппарата администрации города Ирина Романец, на их экранах будет транслироваться исключительно имиджевая и социальная реклама.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-yalte-poobeshali-blagoustroit-vosem-parkov-i-skverov-126289/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
19:05 В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах
18:13 За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании
17:47 В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов
16:54 Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток
16:52 Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму
16:48 Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе
16:40 В Симферополе пьяный мужчина с клинком кидался на прохожих
16:27 Движение по улице Гурзуфская в Симферополе будет перекрыто на два дня