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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов

Четверг
26 декабря 2019
17:47

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


В МБУ «Зеленстрой» требуются ландшафтный дизайнер, агроном по защите растений, мастер по содержанию парков и скверов, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.

Об этом сообщили в отдел информационной политики Администрации города Ялта.

Как сообщила директор МБУ «Зеленстрой» Людмила Твардовская, в последние годы большое внимание уделяется проведению работ по капитальному ремонту и реконструкции инфраструктуры города с целью восстановления статуса Ялты в качестве города — курорта всероссийского и международного значения. Одним из направлений данного развития является комплексное благоустройство существующих парков и скверов, а также создание новых зеленых зон.

В текущем году уже выполнена реконструкция Приморского парка, благоустройство Пионерского парка, скверов по улицам Ломоносова и Садовая с заменой плиточного покрытия, высадкой новых растений, установкой современных видов малых архитектурных форм (скамеек, урн), установкой опор освещения, детских площадок и др.

— На 2020-2022 годы подготовлена проектно-сметная документация по благоустройству еще 8 парков и скверов, что требует привлечения квалифицированных работников для их обслуживания, — отметила Людмила Твардовская и подчеркнула, что во исполнение поручения главы администрации города Ялта Ивана Имгрунта в следующем году МБУ «Зеленстрой» увеличивает штатную численность рабочих зеленого строительства.

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В связи с этим предприятие приглашает на работу специалистов зеленого строительства: ландшафтного дизайнера, агронома по защите растений, мастера по содержанию парков и скверов, специалистов по обслуживанию фонтанов, бюветов, системы полива, специалистов по сносу аварийных деревьев с применением альпинистского снаряжения, столяра, рабочих зеленого строительства 1,2,3,4 разрядов для проведения работ по уходу за зелеными насаждениями, санитарной очистке территорий и других работ.

Тэги: обещания

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-yalte-poobeshali-blagoustroit-vosem-parkov-i-skverov-126289/

 
 

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