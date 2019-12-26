В Ялте хотят усилить контроль за прокатом маломерных плавсредств

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Контроль за предоставлением услуг по прокату маломерных плавсредств будет усилен в Ялтинском регионе к началу следующего курортного сезона.

Как передает корреспондент Крыминформа, эта тема обсуждалась в ходе совещания с участием руководителей территориальных органов местной администрации и представителей Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

«Сейчас контроль за заходом маломерных судов в зоны купания осуществляет только Государственная инспекция по маломерным судам МЧС, но изымать плавсредства и отправлять их на специализированные площадки они не могут», - сообщил начальник управления гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, профилактики терроризма администрации Ялты Андрей Немцов. Он пояснил, что для исправления ситуации необходимо вносить поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Немцов также заверил, что проблема регулирования проката маломерных судов в Ялтинском регионе известна давно, и уточнил, что действовать эффективнее пока не позволяют пробелы в законодательстве. Однако, по его словам, соответствующий пакет документов, призванных исправить ситуацию, уже направлен на рассмотрение в Совет министров Республики Крым и, вероятнее всего, после праздников будет рассмотрен.

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Со своей стороны начальник пограничного отделения ФСБ России по городу Ялте Антон Зимовец обратил внимание, что в настоящее время одним из основных нарушений в деятельности пунктов проката маломерных плавательных средств является отсутствие специальных мест на пляжах для осуществления этого вида деятельности. «Маломерные плавательные средства заходят в зону купания граждан, что в некоторых случаях заканчивается травмированием и гибелью людей. Все подобные случаи расследуются Следственным комитетом», - напомнил он, отметив, что у большинства пунктов проката маломерных плавательных средств отсутствует пакет документов на данный вид деятельности, а выявить реальных владельцев невозможно.

«Только за этот сезон мы составили около 50 протоколов о нарушениях в этой сфере, - рассказал начальник пограничного отделения. - Все, что зависит от нас, мы проконтролируем и сделаем все, что находится в пределах нашей компетенции».

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