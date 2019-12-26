В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев

Полсотни зеленых насаждений было незаконно вырублено на территории Симферопольского лесничества в районе Марьино.

Общий ущерб составил больше 150 тыс рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

«Установлено, что на территории выдела 1 квартала 78 Лесопаркового участкового лесничества Симферопольского лесничества произошла незаконная рубка лесных насаждений – вырублено 50 сырорастущих зеленых насаждений, а также кустарники на площади 0,6 га, – сообщили в прокуратуре. – Согласно расчета специалистов, в результате незаконной рубки зеленых насаждений государству причинен ущерб в размере более 150 тыс руб».

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В действиях лиц, которые вырубили насаждения, усматриваются признаки состава преступления по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере). Материалы проверки были направлены в отдел полиции № 2 «Киевский» УМВД России по Симферополю для принятия процессуального решения.

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