В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
Общий ущерб составил больше 150 тыс рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
«Установлено, что на территории выдела 1 квартала 78 Лесопаркового участкового лесничества Симферопольского лесничества произошла незаконная рубка лесных насаждений – вырублено 50 сырорастущих зеленых насаждений, а также кустарники на площади 0,6 га, – сообщили в прокуратуре. – Согласно расчета специалистов, в результате незаконной рубки зеленых насаждений государству причинен ущерб в размере более 150 тыс руб».
Читайте: В Ялте после реконструкции открыли Центральный вещевой рынок
В действиях лиц, которые вырубили насаждения, усматриваются признаки состава преступления по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в особо крупном размере). Материалы проверки были направлены в отдел полиции № 2 «Киевский» УМВД России по Симферополю для принятия процессуального решения.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Мост на улице Гагарина в Симферополе отремонтируют только к марту. Мост на улице Гагарина в крымской столице будет полностью отремонтирован к марту 2020 года.
Вчера: Власти Ялты подарили возможность горожанам смотреть видеорекламу прямо на улицах. Пять новых LED-мониторов появились в центральной части Ялты. Как пояснила руководитель аппарата администрации города Ирина Романец, на их экранах будет транслироваться исключительно имиджевая и социальная реклама.
Вторник, 24 декабря 2019: Аксенов раскритиковал ремонт улицы Александра Невского в Симферополе. Капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Александра Невского в центре Симферополя не будет полностью оплачен, пока подрядчик не устранит допущенные нарушения.
Вторник, 24 декабря 2019: В Евпатории украли резиновое покрытие с детской площадки. Прошлой ночью в Евпатории в микрорайоне Исмаил-бей украли резиновое покрытие с детской площадки.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-simferopole-vyrubili-polsotni-kustov-i-derevev-126280/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:37 На «Тавриде» столкнулись грузовик и легковушка
15:16 В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков
14:48 Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку
14:17 Аксенов пригласил власти Украины прокатиться на поезде в Крым
13:58 В Крыму накажут предпринимателей, которые перевозили по морю пассажиров
13:29 В Крыму ужесточили законодательство в сфере противодействия коррупции
13:10 Симферополец проведет 18 лет в колонии за заказ и сбыт наркотиков
12:40 В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев