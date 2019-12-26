В Симферополе пьяный мужчина с клинком кидался на прохожих

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Симферополь
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Декабрь 2019
26 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
К находящимся на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов Симферополя, сотрудникам городского отдела вневедомственной охраны Росгвардии сержантам полиции Александру Бойкову и Айдеру Фахриеву обратился взволнованный гражданин и пояснил, что на остановке общественного транспорта нетрезвый мужчина, размахивая предметом, похожим на нож, угрожает прохожим физической расправой.
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Росгвардейцы задержали хулигана, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, и изъяли у него металлический клинок с рукоятью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Благодаря слаженным действиям сотрудников Росгвардии никто от действий дебошира не пострадал. Для дальнейшего разбирательства нетрезвый 34-летний местный житель передан полицейским. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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