В России решили, что турпоток в Крым с запуском поездов вырастет еще на 20 процентов

Ростуризм ожидает увеличения на 20% турпотока в Крым после восстановления железнодорожного сообщения с полуостровом.

Об этом сегодня журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Приблизительно говорим о 20-процентном росте, но давайте дождемся. Прогнозы всегда строить легко», - сказала Догузова.

Она также поделилась своими впечатлениями о поездке в первом поезде по Крымскому мосту. В частности, новые вагоны она назвала комфортными и пригласила всех посетить полуостров.

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В начале декабря в минкурортов Крыма сообщили, что «туристический поток в Крым превысил 7 млн человек, впервые за всю постсоветскую историю».

Ранее сегодня первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл на вокзал в Севастополь. Минувшей ночью, примерно в 2.10 мск, поезд начал движение по Крымскому мосту из Тамани в сторону Керчи.

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Четверг, 12 декабря 2019 : Власти Крыма решили позвать на Новый год американских и европейских туристов. Председатель Госкомитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк пригласил туристов с Запада на новогодние каникулы в Крым.

Четверг, 12 декабря 2019 : Туроператоры доставили около 1,5 млн туристов из общего потока в Крым в этом году. Около 1,2-1,5 млн туристов из общего потока этого года составили в Крыму клиенты туроператоров.

Четверг, 5 декабря 2019 : Вице-премьер России назвала «замечательной» динамику турпотока в Крым. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала «замечательной» динамику роста туристического потока в Крым.