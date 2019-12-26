В России решили, что турпоток в Крым с запуском поездов вырастет еще на 20 процентов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сегодня журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Приблизительно говорим о 20-процентном росте, но давайте дождемся. Прогнозы всегда строить легко», - сказала Догузова.
Она также поделилась своими впечатлениями о поездке в первом поезде по Крымскому мосту. В частности, новые вагоны она назвала комфортными и пригласила всех посетить полуостров.
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В начале декабря в минкурортов Крыма сообщили, что «туристический поток в Крым превысил 7 млн человек, впервые за всю постсоветскую историю».
Ранее сегодня первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл на вокзал в Севастополь. Минувшей ночью, примерно в 2.10 мск, поезд начал движение по Крымскому мосту из Тамани в сторону Керчи.
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Пятница, 13 декабря 2019: Эксперт оценила качество и стоимость отдыха в Крыму. Курорты республики предлагают отдых по доступным ценам, однако необходимо повышать качество предоставляемых услуг.
Четверг, 12 декабря 2019: Власти Крыма решили позвать на Новый год американских и европейских туристов. Председатель Госкомитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк пригласил туристов с Запада на новогодние каникулы в Крым.
Четверг, 12 декабря 2019: Туроператоры доставили около 1,5 млн туристов из общего потока в Крым в этом году. Около 1,2-1,5 млн туристов из общего потока этого года составили в Крыму клиенты туроператоров.
Четверг, 5 декабря 2019: Вице-премьер России назвала «замечательной» динамику турпотока в Крым. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала «замечательной» динамику роста туристического потока в Крым.
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