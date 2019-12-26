Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Курортный бизнес

В России решили, что турпоток в Крым с запуском поездов вырастет еще на 20 процентов

Четверг
26 декабря 2019
07:21

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Ростуризм ожидает увеличения на 20% турпотока в Крым после восстановления железнодорожного сообщения с полуостровом.

Об этом сегодня журналистам заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Приблизительно говорим о 20-процентном росте, но давайте дождемся. Прогнозы всегда строить легко», - сказала Догузова.

Она также поделилась своими впечатлениями о поездке в первом поезде по Крымскому мосту. В частности, новые вагоны она назвала комфортными и пригласила всех посетить полуостров.

Читайте: Власти Крыма решили позвать на Новый год американских и европейских туристов

В начале декабря в минкурортов Крыма сообщили, что «туристический поток в Крым превысил 7 млн человек, впервые за всю постсоветскую историю». 

Ранее сегодня первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл на вокзал в Севастополь. Минувшей ночью, примерно в 2.10 мск, поезд начал движение по Крымскому мосту из Тамани в сторону Керчи.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 13 декабря 2019: Эксперт оценила качество и стоимость отдыха в Крыму. Курорты республики предлагают отдых по доступным ценам, однако необходимо повышать качество предоставляемых услуг.

Четверг, 12 декабря 2019: Власти Крыма решили позвать на Новый год американских и европейских туристов. Председатель Госкомитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк пригласил туристов с Запада на новогодние каникулы в Крым.

Четверг, 12 декабря 2019: Туроператоры доставили около 1,5 млн туристов из общего потока в Крым в этом году. Около 1,2-1,5 млн туристов из общего потока этого года составили в Крыму клиенты туроператоров.

Четверг, 5 декабря 2019: Вице-премьер России назвала «замечательной» динамику турпотока в Крым. Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала «замечательной» динамику роста туристического потока в Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-rossii-reshili-chto-turpotok-v-krym-s-zapuskom-poezdov-vyrastet-eshe-na-20-protsentov-126265/

 
 

Курортный бизнес

Эксперт оценила качество и стоимость отдыха в Крыму

Эксперт оценила качество и стоимость отдыха в Крыму

Туроператоры доставили около 1,5 млн туристов из общего потока в Крым в этом году

Туроператоры доставили около 1,5 млн туристов из общего потока в Крым в этом году

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Крымскую турсферу пытаются выманить из «сумрака»

Крымскую турсферу пытаются выманить из «сумрака»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.