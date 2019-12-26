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Здоровье -> Проблемы здравоохранения

В Крыму заявили о снижении детской смертности

Четверг
26 декабря 2019
09:22

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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26 декабря 2019


Детская смертность в Республике Крым снизилась на 35% за пять лет, а младенческая смертность (смертность детей до одного года) за этот же период снижена на 26%.

Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты Республики Крым со ссылкой на доклад начальника управления министерства здравоохранения РК Татьяны Текученко на очередном заседании межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и улучшения качества жизни населения республики.

«Численность детского населения Республики Крым на 1 января 2019 года составляет порядка 380 тыс человек. Детская смертность в Республике Крым (возраст от 0 до 17 лет) за пять лет снизилась более чем на 35%, младенческая смертность (в возрасте до года) за последние пять лет снижена на 26%», – говорится в сообщении.

Читайте: В Феодосии появилось новое модульное инфекционное отделение

Ранее сообщалось, что количество умерших от болезней системы кровообращения в Крыму сократилось на 15%. А смертность от злокачественных новообразований крымским онкологам удалось снизить за год на 4%, при этом на столько же выросла пятилетняя выживаемость пациентов с онкологией. 

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019: Власти заявили о снижении уровня заболеваемости ОРВИ в Крыму. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю зафиксировало снижение уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму на 12,3%.

Вторник, 17 декабря 2019: Путин подписал закон о продлении на год сроков лицензирования медучреждений Крыма. Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении сроков лицензирования медицинских учреждений Крыма еще на год – до 1 января 2021 года.

Понедельник, 16 декабря 2019: В детской больнице Феодосии обещают открыть модульное инфекционное отделение. В Феодосии к концу года обещают открыть новое инфекционное модульное отделение, сообщил главный врач детской городской больницы Эдуард Пянковский.

Вторник, 10 декабря 2019: В Феодосии появилось новое модульное инфекционное отделение. В Феодосии установлено современное модульное инфекционное отделение, которое начнет работу уже в конце текущего месяца.

 

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