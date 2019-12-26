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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму ужесточили законодательство в сфере противодействия коррупции

Четверг
26 декабря 2019
13:29

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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26 декабря 2019


На заседании сессии Государственного Совета Республики Крым 25.12.2019 принят внесенный прокурором республики закон «О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым в сфере противодействия коррупции».

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Республики Крым.

В соответствии с внесенными изменениями к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о доходах, представление которых предусмотрено федеральным законодательством, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены меры ответственности, предусмотренные частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Например, предупреждение, запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий и ряд других.

Ранее действующее законодательство не предусматривало применение какой-либо иной меры ответственности в отношении указанной категории граждан, нарушивших антикоррупционные требования при предоставлении сведений о доходах, кроме досрочного прекращения полномочий.

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Также внесены изменения в республиканское законодательство в части упрощения процедуры предоставления сведений о доходах депутатами сельских поселений, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.

В частности, если общая сумма сделок депутата сельского поселения и его супруги (супруга) не превышает их общий доход за три последних года, предшествующих отчетному периоду, депутат сельского поселения, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Главе Республики Крым не представляет, а сообщает об этом в установленные законом сроки путем направления в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым соответствующего уведомления.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-krymu-uzhestochili-zakonodatelstvo-v-sfere-protivodeistviya-korruptsii-126281/

 
 

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