В Крыму продолжают массово гибнуть дельфины

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Такие данные исследования приводит ЦИСРММ «Безмятежное Море».
— В этом году мы зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих в Крыму: 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек и 64 дельфина неустановленного (ввиду разложения) вида. 24 особи выбросились живыми. Наиболее проблемным остался Севастопольский район (39%), на втором месте — Сакский район и г. Евпатория (30%). Признаки попадания в рыболовные сети были отмечены у 73% животных из тех, чье состояние позволяло оценить следы, — рассказали в организации.
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В остальных случаях порезы от сетей и патологические изменения было невозможно обнаружить из-за разложения, посмертного отслаивания эпидермиса и других повреждений.
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