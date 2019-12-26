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Происшествия -> Экология

В Крыму продолжают массово гибнуть дельфины

Четверг
26 декабря 2019
11:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Декабрь 2019
26 декабря 2019


В Крыму зафиксировали 1200 выбросов краснокнижных дельфинов за 2,5 года мониторинга.

Такие данные исследования приводит ЦИСРММ «Безмятежное Море».

— В этом году мы зарегистрировали 468 выбросов морских млекопитающих в Крыму: 254 азовки, 95 афалин, 55 белобочек и 64 дельфина неустановленного (ввиду разложения) вида. 24 особи выбросились живыми. Наиболее проблемным остался Севастопольский район (39%), на втором месте — Сакский район и г. Евпатория (30%). Признаки попадания в рыболовные сети были отмечены у 73% животных из тех, чье состояние позволяло оценить следы, — рассказали в организации.

Читайте: Высохший в Севастополе пруд снова наполнят водой

В остальных случаях порезы от сетей и патологические изменения было невозможно обнаружить из-за разложения, посмертного отслаивания эпидермиса и других повреждений.

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Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-krymu-prodolzhajut-massovo-gibnut-delfiny-126284/

 
 

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