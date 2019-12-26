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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

В Крыму накажут предпринимателей, которые перевозили по морю пассажиров

Четверг
26 декабря 2019
13:58

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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26 декабря 2019


Крымская транспортная прокуратура выявила два факта незаконного осуществления перевозок на маломерных судах в районе Алушты и Судака.

Об этом сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

«Крымской транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при осуществлении перевозок пассажиров морским транспортом, в ходе которой выявлены два факта осуществления перевозки пассажиров на маломерных судах в районе городов Алушты, Судака в отсутствие специального разрешения (лицензии)», – сообщили в прокуратуре.

Прокуратура направила в Судакский городской суд два исковых заявления о запрете эксплуатации маломерных судов при перевозке пассажиров в коммерческих целях до получения соответствующей лицензии. Иски были удовлетворены в полном объеме.

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Также в отношении граждан, которые осуществляли незаконную коммерческую деятельность, были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 14.1.2 (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии). Они были рассмотрены мировыми судами Республики Крым с наложением на виновных лиц административного штрафа. Судебные решения не вступили в законную силу.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/v-krymu-nakazhut-predprinimatelei-kotorye-perevozili-po-morju-passazhirov-126279/

 
 

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