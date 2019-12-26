В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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26 декабря 2019
Об этом сообщила главный внештатный психиатр-нарколог минздрава Крыма Марина Шоренко, передает пресс-служба министерства.
«Крайне негативным последствием для лиц, употребляющих данный вид напитков, является возникновение случайных половых контактов, что приводит к распространению ряда заболеваний, передающихся половым путем, при этом некоторые из них могут иметь серьезные отдаленные последствия», – говорится в сообщении минздрава Крыма.
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По словам Шоренко, безопасных доз алкоголя не существует. Человек, даже не имея алкогольной зависимости, в состоянии опьянения может представлять опасность для себя и окружающих, так как употребление алкогольных напитков приводит к непредсказуемым последствиям.
Лучшей защитой от воздействия алкоголя на организм Шоренко назвала полный отказ от употребления каких-либо алкогольсодержащих напитков.
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