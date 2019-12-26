Утверждено соглашение между Совмином Крыма и минэкономики Сирии

Государственный совет Крыма принял законопроект об утверждении соглашения между Советом министром республики и министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве.

Соответствующие решение было принято на заседании парламента.

«Утвердить прилагаемое соглашение между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве», - сказано в тексте принятого законопроекта.

В конце августа – начале сентября в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Также ведутся переговоры о создании совместной судоходной компании.

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