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Власть -> Власть по-крымски

Утверждено соглашение между Совмином Крыма и минэкономики Сирии

Четверг
26 декабря 2019
10:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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26 декабря 2019


Государственный совет Крыма принял законопроект об утверждении соглашения между Советом министром республики и министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве.

Соответствующие решение было принято на заседании парламента.

«Утвердить прилагаемое соглашение между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве», - сказано в тексте принятого законопроекта.

В конце августа – начале сентября в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

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Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Также ведутся переговоры о создании совместной судоходной компании.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/utverzhdeno-soglashenie-mezhdu-sovminom-kryma-i-minekonomiki-sirii-126259/

 
 

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