Утверждено соглашение между Совмином Крыма и минэкономики Сирии

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Соответствующие решение было принято на заседании парламента.
«Утвердить прилагаемое соглашение между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской Республики о торгово-экономическом сотрудничестве», - сказано в тексте принятого законопроекта.
В конце августа – начале сентября в Сирии находилась делегация из Крыма, которая приняла участие в Международной ярмарке в Дамаске. В рамках мероприятия состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.
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Стороны договорились, что Крым будет поставлять в Сирию продукцию машиностроения и агропромышленного комплекса, а Сирия в Крым – удобрения, овощи и фрукты. Также ведутся переговоры о создании совместной судоходной компании.
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