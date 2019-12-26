Симферополец проведет 18 лет в колонии за заказ и сбыт наркотиков

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
Как сообщает пресс-служба суда, мужчина заказал их на территории иностранного государства и переслал по почте международным письмом.
«Летом 2018 года злоумышленником дважды были сбыты наркотические средства, а также он выступил пособником при незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. С целью сокрытия от таможенного контроля мужчина осуществил пересылку указанных средств посредством международного почтового отправления», – сообщили в суде.
В августе прошлого года он на своем планшете через мессенджер «приискал предложение о продаже наркотического средства «бупренорфин» на территории иностранного государства у неустановленного лица».
Читайте: В Симферополе бомж купил мобильный за билеты «Банка приколов»
После того, как мужчина договорился с продавцом о покупке и перемещении наркотиков, он оплатил его с помощью электронного платежа и лично получил письмо с находящимся в нем наркотическим средством.
Суд признал гражданина виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений, и, путем частичного сложения наказаний, назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Житель Алупки обворовал собственного отца. Ялтинские полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в хищении имущества и денежных средств у собственного отца.
Сегодня: Ялтинец украл у сожительницы фамильный офицерский кортик. Ялтинские полицейские оперативно раскрыли кражу офицерского кортика.
Понедельник, 23 декабря 2019: Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор. Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шести месяцев, а исполнителю четырех лет заключения.
Понедельник, 23 декабря 2019: Сдавали в наем чужую квартиру: в Крыму мужчин обвинили в мошенничестве. В Симферополе прокуратура обвинила двоих мужчин в сдаче в наем чужой квартиры.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/simferopolets-provedet-18-let-v-kolonii-za-zakaz-i-sbyt-narkotikov-126282/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
15:37 На «Тавриде» столкнулись грузовик и легковушка
15:16 В Ялте уклонистов от службы в российской армии ищут с помощью казаков
14:48 Западному берегу Крыма готовят масштабную туристическую застройку
14:17 Аксенов пригласил власти Украины прокатиться на поезде в Крым
13:58 В Крыму накажут предпринимателей, которые перевозили по морю пассажиров
13:29 В Крыму ужесточили законодательство в сфере противодействия коррупции
13:10 Симферополец проведет 18 лет в колонии за заказ и сбыт наркотиков
12:40 В Симферополе вырубили полсотни кустов и деревьев