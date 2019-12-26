Севастопольские археологи рассказали, что нашли у берегов Сирии

В ходе сирийской экспедиции ученые Севастопольского госуниверситета зафиксировали более 70 подводных объектов вероятно античного периода.

Ранее сообщалось, что в акватории сирийского острова Арвад продолжается совместная подводно-археологическая экспедиция Севастопольского государственного университета и Генеральной дирекции древностей и музеев Сирии.

На глубинах от 5 до 120 метров ученые зафиксировали более 70 подводных объектов. Теперь их предстоит обследовать с помощью телеуправляемых подводных аппаратов, а также при помощи водолазов, передают в пресс-службе университета.

«Однако уже сейчас с большой степенью вероятности можно утверждать, что некоторые из обнаруженных объектов принадлежат к кораблекрушениям и затопленным строительным конструкциям античного периода», - утверждают в СевГУ.

Технические возможности современного мобильного гидролокационного комплекса позволили подводным археологам исследовать акваторию площадью 21 квадратный километр.

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Основные усилия экспедиции сосредоточены на поиске и фиксации подводно-археологических объектов в районе вероятного местонахождения древнего порта Амрид, морских подходах к острову Арвад и внутренней гавани этого острова, глубоководном морском районе западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд.

По словам директора Центра морских исследований и технологий Дмитрия Татаркова, слаженная работа российских и сирийских специалистов позволила в 2019 году перевыполнить план по морской съемке в два раза.

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