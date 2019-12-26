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Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму

Четверг
26 декабря 2019
16:52

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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26 декабря 2019


Семейная пара из Москвы «поселилась» на дереве в Крыму

© Крым.реалии

Семейная пара из Москвы Саша и Селена Зурбаганские поселились в Крыму, соорудив для себя жилище на дереве.

Кочевой образ жизни супруги ведут с 2014 года и уже больше года живут в Крыму в «доме на ветках» – там они отдыхают, а в припаркованном рядом доме на колесах – спят и готовят еду.

Александр в прошлом был директором строительной компании, специалистом в области электронных денег, Селена работала на финансовом рынке и занималась юриспруденцией. Раньше жили в центре Москвы и имели бизнес, но, как утверждает пара, решили отказаться от этого ради жизни в Крыму.

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«Мы просто живем так, как нам нравится», – объясняют супруги.

По их словам, вся родня, в том числе четверо детей, остаются в России, но поддерживают их стиль жизни.

Супруги признались, что в Крыму начали учить украинский и крымскотатарский языки. Но обсуждать украинско-российские отношения пара отказывается.

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