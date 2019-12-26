Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Керчь
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26 декабря 2019
Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Так, в результате обследования жилой квартиры по одному из адресов в Керчи, где проживал подозреваемый, сотрудники Управления обнаружили и изъяли 190 таблеток синтетического производства.
При опросе керчанин признался в незаконном хранении наркотиков, а также в том, что сам является наркозависимым.
Проведенная ЭКЦ МВД по Республике Крым экспертиза подтвердила содержание в представленных образцах метадона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.
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В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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Суббота, 14 декабря 2019: Крымчанка осуждена на восемь лет колонии за распространение наркотиков. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 59-летнюю жительницу Республики Крым виновной в незаконном сбыте наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.
Пятница, 6 декабря 2019: ФСБ задержала евпаторийского наркоторговца при получении очередной партии. Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, который получал посылки с наркотическими средствами и сбывал их местным жителям.
Пятница, 6 декабря 2019: Полицейские изъяли у жителя Керчи около 12 кг марихуаны. Сотрудники полиции изъяли у жителя Керчи около 12 килограмм марихуаны.
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