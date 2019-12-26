Российские силовики нашли у крымчанина сотни наркотических таблеток

В Керчи сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым изъяли у 32-летнего мужчины около двухсот таблеток синтетического препарата, запрещенного к обороту на территории РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Так, в результате обследования жилой квартиры по одному из адресов в Керчи, где проживал подозреваемый, сотрудники Управления обнаружили и изъяли 190 таблеток синтетического производства.

При опросе керчанин признался в незаконном хранении наркотиков, а также в том, что сам является наркозависимым.

Проведенная ЭКЦ МВД по Республике Крым экспертиза подтвердила содержание в представленных образцах метадона, включенного в Список I Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении гражданина уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств, психотропных веществ в крупном размере).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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