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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Путин сделал кадровые назначения в крымском управлении Следкома

Четверг
26 декабря 2019
15:58

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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Декабрь 2019
26 декабря 2019


Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главного управления Следкома РФ по Крыму и Севастополю Владимира Терентьева, который ранее исполнял обязанности руководителя регионального ведомства.

Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить полковника юстиции Терентьева Владимира Николаевича первым заместителем руководителя главного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю», – сказано в документе.

Терентьев Владимир Николаевич родился в 1977 году в Воронеже. В 1999 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, после чего начал работать в органах прокуратуры, занимал разные должности в прокуратурах Мурманской области, Прикубанского округа Краснодара, Тихорецкого района и Краснодарского края. В 2013 году был назначен заместителем руководителя следственного управления – руководителем следственного отдела по Сочи СУ Следкома РФ по Краснодарскому краю.

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В январе 2018 года назначен первым заместителем руководителя главного управления Следкома России по Республике Крым. В августе 2019 года после объединения следственных управлений СК РФ по Крыму и Севастополю в одну структуру Терентьев был назначен исполняющим обязанности новообразованного ведомств.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/putin-sdelal-kadrovye-naznacheniya-v-krymskom-upravlenii-sledkoma-126295/

 
 

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