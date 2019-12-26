Путин сделал кадровые назначения в крымском управлении Следкома

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить полковника юстиции Терентьева Владимира Николаевича первым заместителем руководителя главного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю», – сказано в документе.
Терентьев Владимир Николаевич родился в 1977 году в Воронеже. В 1999 году окончил юридический факультет Воронежского государственного университета, после чего начал работать в органах прокуратуры, занимал разные должности в прокуратурах Мурманской области, Прикубанского округа Краснодара, Тихорецкого района и Краснодарского края. В 2013 году был назначен заместителем руководителя следственного управления – руководителем следственного отдела по Сочи СУ Следкома РФ по Краснодарскому краю.
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В январе 2018 года назначен первым заместителем руководителя главного управления Следкома России по Республике Крым. В августе 2019 года после объединения следственных управлений СК РФ по Крыму и Севастополю в одну структуру Терентьев был назначен исполняющим обязанности новообразованного ведомств.
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