Прогноз погоды в Крыму на четверг 26 декабря

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 4 до 11, ближайшей ночью от 3 до 10 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 76 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 26 декабря.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 93 процентов. Ветер северо-западный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 5 до 6 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 96 процентов. Ветер северный до 2 м/с. Температура воздуха днем от 4 до 5, ближайшей ночью от 3 до 4 градусов выше нуля.

В Севастополе в течения дня - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 87 процентов. Ветер северный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Феодосии в течение всего дня ожидаются дожди. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 95 процентов. Ветер северный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Керчи в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 96 процентов. Ветер западный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 86 процентов. Ветер северный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 92 процентов. Ветер северо-западный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 6 до 7 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 90 процентов. Ветер северо-западный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 8, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 11 градусов тепла. По городам: в Балаклаве - 11, в бухте Ласпи - 11, в Гаспре - 11, в Гурзуфе - 11, в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 19, в Одессе - 8, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 18 градусов выше нуля.

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