Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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26 декабря 2019
© Наталья Поклонская
Фотографии с фабрики депутат выложила на своей странице в Facebook.
«Сделала несколько новогодних игрушек с «няш-мяш» на павловопосадской фабрике елочных игрушек «Иней» – подписала Поклонская пост.
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Так политик поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.
В октябре депутат разместила пост, где призналась что «полюбила мем «няш-мяш» и уже не относится к нему негативно.
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