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Власть -> Досуг, развлечения, тусовки, концерты, фестивали

Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом

Четверг
26 декабря 2019
21:16

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
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Декабрь 2019
26 декабря 2019


Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом

© Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на днях посетила фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде в Подмосковье, где сделала несколько шаров с изображением своего мема «нян-мяш».

Фотографии с фабрики депутат выложила на своей странице в Facebook.

«Сделала несколько новогодних игрушек с «няш-мяш» на павловопосадской фабрике елочных игрушек «Иней» – подписала Поклонская пост.

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Так политик поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

В октябре депутат разместила пост, где призналась что «полюбила мем «няш-мяш» и уже не относится к нему негативно.

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