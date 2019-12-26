Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом

© Наталья Поклонская

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская на днях посетила фабрику елочных игрушек в Павловском Посаде в Подмосковье, где сделала несколько шаров с изображением своего мема «нян-мяш».

Фотографии с фабрики депутат выложила на своей странице в Facebook.

«Сделала несколько новогодних игрушек с «няш-мяш» на павловопосадской фабрике елочных игрушек «Иней» – подписала Поклонская пост.

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Так политик поздравила подписчиков с наступающим Новым годом.

В октябре депутат разместила пост, где призналась что «полюбила мем «няш-мяш» и уже не относится к нему негативно.

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