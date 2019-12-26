Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Крым

Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Он отправился с Казанского вокзала Москвы 24 декабря и пробыл в пути 33 часа.

По информации компании «Гранд Сервис Экспресс», выступающей оператором пассажирских ж/д перевозок в Крым, на первый рейс, соединивший Москву со столицей республики, продано 973 билета. Стоимость билетов из Москвы в Симферополь в вагоне купе от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей.

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Фирменный поезд «Таврия» прибыл в Симферополь в 08:50. Всего между двумя столицами будет курсировать четыре состава.

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Вчера : Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов. Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Вчера : В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.

Вчера : Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году. И.о. губернатора Севастополя предложил водителям пересесть на общественный транспорт.

Вчера : Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках. С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.