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Власть -> Транспорт Крыма

Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Крым

Четверг
26 декабря 2019
08:25

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Он отправился с Казанского вокзала Москвы 24 декабря и пробыл в пути 33 часа.

 По информации компании «Гранд Сервис Экспресс», выступающей оператором пассажирских ж/д перевозок в Крым, на первый рейс, соединивший Москву со столицей республики, продано 973 билета. Стоимость билетов из Москвы в Симферополь в вагоне купе от 2966 рублей, проезд в СВ стоит от 9952 рублей.

Читайте: Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря

Фирменный поезд «Таврия» прибыл в Симферополь в 08:50. Всего между двумя столицами будет курсировать четыре состава.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов. Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Вчера: В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.

Вчера: Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году. И.о. губернатора Севастополя предложил водителям пересесть на общественный транспорт.

Вчера: Ситуация не улучшается: Симферополь традиционно «стоит» в пробках. С утра многие улицы Симферополя «раскрасились» в красный цвет.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/pervyi-dvuhetazhnyi-poezd-iz-moskvy-pribyl-v-krym-126293/

 
 

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