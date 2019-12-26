Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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26 декабря 2019
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Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1».
«Это крик души севастопольцев. Я приношу низкий поклон всем создателям Крымского моста. Поцелуи были посланы рабочим, строителям, золотым российским умам, которые создали такой гигант нашего времени. Я должна была показать народу нашу крымскую любовь. », - сказала пенсионерка.
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Также женщина высказалась о негативной реакции Киева на запуск ж/д-сообщения.
«Рвите себе нервы, а мы абсолютно на вас не реагируем. Вы просто для нас ноль», - сказала она, попросив больше не делать заявлений о Крыме.
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