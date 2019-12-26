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Власть -> Армия и флот

Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники

Четверг
26 декабря 2019
10:13

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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26 декабря 2019


Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники

© Новости Крыма

Экипаж патрульного корабля Черноморского флота «Дмитрий Рогачев» провел учение по противовоздушной обороне (ПВО), в ходе которого уничтожил беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота.

«По легенде учения, в ходе выполнения задач по предназначению в одном из полигонов боевой подготовки Черного моря, расчеты ПВО корабля «Дмитрий Рогачев» обнаружили неопознанную цель, классифицируемую как БЛА. По команде средства ПВО корабля были приведены в готовность к применению, – говорится в сообщении. – После идентификации объектов как «противник», беспилотные аппараты были условно уничтожены средствами противовоздушной обороны корабля».

Роль воздушного противника выполняли подразделения БЛА из состава Черноморского флота, базирующиеся на Крымском полуострове. Учения по отражению БЛА условного противника регулярно проводятся корабельными соединениями и береговыми воинскими частями Черноморского флота во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.

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Патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» является вторым серийным кораблем проекта 22160. Это корабль, спроектированный и построенный с применением модульной концепции вооружения. Часть вооружения на корабле постоянная, также имеется возможность разместить на борту дополнительное вооружение. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий призваны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Российский флот учится уничтожать корабли противника в Черном море. Экипаж малого ракетного корабля (МРК) «Орехово-Зуево» и боевые расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения по уничтожению корабля условного противника.

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Армия и флот

Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники

Патрульный корабль ЧФ России уничтожил беспилотники

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