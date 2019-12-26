Парламент Крыма решил выступить против российского закона о туризме

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Крымские депутаты решили обратиться к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с просьбой отклонить поправки к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения».

Проект соответствующего постановления был принят на сегодняшней сессии Государственного совета Республики Крым.

«Проектом (федерального закона) предлагается внести изменение в определение понятия «средство размещения», указав на возможность их размещения только в нежилом фонде, – говорится в тексте обращения. – Вместе с тем Государственный совет Республики Крым обращает внимание Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации на следующее. Исторически во многих муниципальных образованиях курортных регионов Российской Федерации собственники частных домовладений предоставляют услуги по размещению туристов в принадлежащих им жилых помещениях».

При этом в обращении уточняется, что часто в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют промышленные и сельскохозяйственные предприятия и не развита сфера услуг, предоставление услуг по размещению туристов в своих жилых помещениях является единственным источником доходов местных жителей.

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По данным крымских парламентариев, из 6,8 млн туристов, которых республика приняла в прошлом году, только 1,5 млн человек размещались в коллективных средствах размещения, а остальные 5,3 млн туристов приняли более 4,5 тыс малых средств размещения и 20 тыс владельцев частных домовладений.

Ранее председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова заявила на заседании профильного парламентского комитета по туризму, что новые поправки к федеральному закону «Об основах туристкой деятельности», которые предполагают исключение объектов жилого фонда из понятия «средство размещения», уничтожат предпринимательство в жилфонде.

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