На «Тавриде» столкнулись грузовик и легковушка

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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26 декабря 2019
По прибытии спасатели выяснили, что на трассе произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легкового авто ВАЗ-2110.
— В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2110, житель г. Симферополь 1982 г.р. Мужчина был транспортирован к карете скорой помощи и передан медработникам для дальнейшей госпитализации, — сообщили в МЧС. — Спасатели оградили место аварии сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность на участке дороге, где произошло ДТП.
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