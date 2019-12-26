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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

На «Тавриде» столкнулись грузовик и легковушка

Четверг
26 декабря 2019
15:37

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Вчера вечером на трассе «Таврида» в районе поселка Зуя произошло ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля.

По прибытии спасатели выяснили, что на трассе произошло столкновение грузового автомобиля DAF и легкового авто ВАЗ-2110.

— В результате аварии пострадал водитель ВАЗ-2110, житель г. Симферополь 1982 г.р. Мужчина был транспортирован к карете скорой помощи и передан медработникам для дальнейшей госпитализации, — сообщили в МЧС. — Спасатели оградили место аварии сигнальными конусами и обеспечили пожарную безопасность на участке дороге, где произошло ДТП.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/na-tavride-stolknulis-gruzovik-i-legkovushka-126296/

 
 

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