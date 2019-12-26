Крым может потерять полмиллиарда рублей из-за поправок к «закону Хованской»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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26 декабря 2019
Поправки исключают объекты жилого фонда из понятия «средство размещения».
Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«С точки зрения потери налогов – это от полумиллиарда рублей в год в перспективе. С точки зрения потери рабочих мест, по самым скромным оценкам – до 16 тысяч рабочих мест в случае его принятия в существующей редакции», – цитирует чиновника СМИ.
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По его словам, на полуострове в пик сезона не хватает номерного фонда.
«Лишиться такого пласта – это очень плохо. Мы наоборот сейчас работаем над тем, чтобы легализовать тех, кто работает в серой зоне, и увеличить таким образом легальный номерной фонд», – пояснил Волченко.
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