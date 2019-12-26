Крым может потерять полмиллиарда рублей из-за поправок к «закону Хованской»

Крым может потерять полмиллиарда рублей налоговых отчислений и 16 тысяч рабочих мест из-за принятия предлагаемых поправок к так называемому «закону Хованской» «Об основах туристической деятельности в России».

Поправки исключают объекты жилого фонда из понятия «средство размещения».

Об этом сообщил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

«С точки зрения потери налогов – это от полумиллиарда рублей в год в перспективе. С точки зрения потери рабочих мест, по самым скромным оценкам – до 16 тысяч рабочих мест в случае его принятия в существующей редакции», – цитирует чиновника СМИ.

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По его словам, на полуострове в пик сезона не хватает номерного фонда.

«Лишиться такого пласта – это очень плохо. Мы наоборот сейчас работаем над тем, чтобы легализовать тех, кто работает в серой зоне, и увеличить таким образом легальный номерной фонд», – пояснил Волченко.

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