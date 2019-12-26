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Власть -> Транспорт Крыма

Из-за Крыма «Украэрорух» потерял почти миллиард долларов

Четверг
26 декабря 2019
20:30

Использованы материалы: Новости Крыма

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26 декабря 2019


Из-за Крыма «Украэрорух» потерял почти миллиард долларов

© Новости Крыма

По сообщению компании, «из-за аннексии Крыма и окуппации части Донбасса предприятие «Украэрорух» недополучил 19 млрд грн».

Об этом изданию «НВ Бизнес» сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Андрей Ярмак.

«Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году – лишь около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 млрд грн», – рассказал он.

По словам Ярмака, в 2013 году на полеты из Европы в страны Юго-Восточной Азии приходилось 65% транзита предприятия. Транзитные полеты проводились, в основном, в Симферопольском FIR-e (Flight Information Region).

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«После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки ушли южнее к берегам Турции», – пояснил он.

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