Из-за Крыма «Украэрорух» потерял почти миллиард долларов

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Об этом изданию «НВ Бизнес» сообщил исполняющий обязанности директора предприятия Андрей Ярмак.
«Если в 2013 году общий объем составил 530 тыс. полетов, то в 2018 году – лишь около 300 тысяч. Это минус 44%. А транзитные полеты уменьшились почти в 3 раза. Наши общие недополученные доходы за весь период с 2014 года оцениваются примерно 19 млрд грн», – рассказал он.
По словам Ярмака, в 2013 году на полеты из Европы в страны Юго-Восточной Азии приходилось 65% транзита предприятия. Транзитные полеты проводились, в основном, в Симферопольском FIR-e (Flight Information Region).
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«После того, как произошла временная оккупация Крыма, в марте 2014 года Госавиаслужба приняла решение закрыть воздушное пространство над полуостровом. Поэтому транзитные потоки ушли южнее к берегам Турции», – пояснил он.
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