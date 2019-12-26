Генетика в большинстве случаев плохо предсказывает риск болезней

© pixabay.com

В большинстве случаев влияние генетической предрасположенности на риск болезней не превышает 5%

В большинстве случаев влияние генетической предрасположенности на риски развития того или иного заболевания не превышает 5%, показали результаты крупнейшего метаанализа, опубликованного в PLOS One.

Ученые из Университета Альберты проанализировали общедоступные данные 569 генетических исследований, собранных в течение двух десятилетий и охватывающих 219 медицинских состояний. В этих исследованиях изучались отношения между мутациями генов, известными как однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), и различными заболеваниями и состояниями.

ОНП – изменение всего одного нуклеотида в геноме человека. Многие виды ОНП, или генетические маркеры, считаются факторами риска для сотен болезней. Однако, как показали результаты, связи между львиной долей болезней и генетикой в лучшем случае сомнительны.

«Проще говоря, ДНК – это не ваша судьба, а ОНП – липовое предсказание болезни. Подавляющее большинство заболеваний, включая многие виды рака, диабет и болезнь Альцгеймера, имеют в лучшем случае генетический вклад от 5 до 10%», – рассказал соавтор исследования Дэвид Уишарт (David Wishart).

Читайте: Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых

Тем не менее, ученые обнаружили исключения (например, болезнь Крона, целиакия и дегенерация желтого пятна), генетический вклад которых составляет приблизительно от 40 до 50%.

Но, несмотря на эти редкие исключения, исследователям становится все более очевидным, что риск развития большинства заболеваний связан с метаболизмом, окружающей средой, образом жизни или воздействием различных видов питательных веществ, химических веществ, бактерий или вирусов.

«Суть в том, что если вы хотите иметь точную оценку вашего здоровья, вашей склонности к болезням или того, что вы можете с этим сделать, лучше провести анализы ваших метаболитов, ваших микробыов или ваших белков, а не ваших генов. Это исследование также подчеркивает необходимость понимания нашей окружающей среды и безопасности или качества наших продуктов питания, воздуха и воды», – объяснил Уишарт.

Автор статьи Валерия Сема

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии. Артериальное давление чаще повышается при работе более 40 часов в неделю

Вторник, 24 декабря 2019 : Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности. Длительное наблюдение показало снижение смертности от инфаркта и инсульта среди любителей перца

Понедельник, 23 декабря 2019 : Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых. Ученые наблюдали за женщинами 19 лет

Воскресенье, 22 декабря 2019 : Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей. Присутствие стрептококков и моракселл часто сопровождало ухудшение состояния пациентов