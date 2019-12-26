Генетика в большинстве случаев плохо предсказывает риск болезней

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
© pixabay.com
В большинстве случаев влияние генетической предрасположенности на риски развития того или иного заболевания не превышает 5%, показали результаты крупнейшего метаанализа, опубликованного в PLOS One.
Ученые из Университета Альберты проанализировали общедоступные данные 569 генетических исследований, собранных в течение двух десятилетий и охватывающих 219 медицинских состояний. В этих исследованиях изучались отношения между мутациями генов, известными как однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), и различными заболеваниями и состояниями.
ОНП – изменение всего одного нуклеотида в геноме человека. Многие виды ОНП, или генетические маркеры, считаются факторами риска для сотен болезней. Однако, как показали результаты, связи между львиной долей болезней и генетикой в лучшем случае сомнительны.
«Проще говоря, ДНК – это не ваша судьба, а ОНП – липовое предсказание болезни. Подавляющее большинство заболеваний, включая многие виды рака, диабет и болезнь Альцгеймера, имеют в лучшем случае генетический вклад от 5 до 10%», – рассказал соавтор исследования Дэвид Уишарт (David Wishart).
Читайте: Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых
Тем не менее, ученые обнаружили исключения (например, болезнь Крона, целиакия и дегенерация желтого пятна), генетический вклад которых составляет приблизительно от 40 до 50%.
Но, несмотря на эти редкие исключения, исследователям становится все более очевидным, что риск развития большинства заболеваний связан с метаболизмом, окружающей средой, образом жизни или воздействием различных видов питательных веществ, химических веществ, бактерий или вирусов.
«Суть в том, что если вы хотите иметь точную оценку вашего здоровья, вашей склонности к болезням или того, что вы можете с этим сделать, лучше провести анализы ваших метаболитов, ваших микробыов или ваших белков, а не ваших генов. Это исследование также подчеркивает необходимость понимания нашей окружающей среды и безопасности или качества наших продуктов питания, воздуха и воды», – объяснил Уишарт.
Автор статьи Валерия Сема
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Долгий рабочий день в офисе увеличивает риск гипертонии. Артериальное давление чаще повышается при работе более 40 часов в неделю
Вторник, 24 декабря 2019: Ученые нашли связь между перцем чили болезнями сердца и сосудов. Рассказываем подробности. Длительное наблюдение показало снижение смертности от инфаркта и инсульта среди любителей перца
Понедельник, 23 декабря 2019: Высокий риск рака сохраняется и после отмены ЗГТ. Сроки удивили даже ученых. Ученые наблюдали за женщинами 19 лет
Воскресенье, 22 декабря 2019: Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей. Присутствие стрептококков и моракселл часто сопровождало ухудшение состояния пациентов
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/26/genetika-v-bolshinstve-sluchaev-ploho-predskazyvaet-risk-boleznei-126242/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
21:31 Пенсионерка из Севастополя объяснила, зачем зацеловала первый поезд
21:16 Зубков сообщает о победе в суде по делу о «просроченном мясе»
21:16 Поклонская смастерила игрушки с собственным портретом
20:30 Из-за Крыма «Украэрорух» потерял почти миллиард долларов
19:44 Военнослужащие обжаловали приговор за случайный пуск ракеты в Крыму
19:05 В крымском Минздраве рассказали о случайных половых контактах
18:13 За два года в Крыму лишили лицензии 54 управляющие компании
17:47 В Ялте пообещали благоустроить восемь парков и скверов