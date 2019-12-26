Движение по улице Гурзуфская в Симферополе будет перекрыто на два дня

Движение автотранспорта по ул. Гурзуфская в Симферополе будет ограничено 29-30 декабря из-за подготовки к ледовому шоу.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«В связи с временным ограничением движения автотранспорта 29-30 декабря по улице Гурзуфская, в ходе подготовки и проведения Ледового спектакля Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король», просим вас отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться общественным транспортом», - сообщила пресс-служба.

В администрации добавили, что бесплатный проезд будет организован от автовокзала Симферополя до места проведения шоу.

Читайте: Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году

Ранее Авербух рассказал о премьере ледовой сказки «Щелкунчик и Мышиный король», которая состоится в столице Крыма. В ней будут участвовать олимпийские чемпионы.

Главная новогодняя премьера состоится на льду арены «Наследие» в Симферополе, которая была построена на улице Гурзуфской для развития в регионе зимних видов спорта: фигурного катания, хоккея и керлинга. Показы состоятся 29 декабря в 19.00 и 30 декабря в 12.00 и 15.00.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Аксенов пригласил власти Украины прокатиться на поезде в Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова пригласили представителей украинских властей проехать по Крымскому мосту на поезде.

Сегодня : Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Крым. Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Он отправился с Казанского вокзала Москвы 24 декабря и пробыл в пути 33 часа.

Вчера : Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов. Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Вчера : В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.