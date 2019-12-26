Движение по улице Гурзуфская в Симферополе будет перекрыто на два дня

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Симферополь
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26 декабря 2019
Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.
«В связи с временным ограничением движения автотранспорта 29-30 декабря по улице Гурзуфская, в ходе подготовки и проведения Ледового спектакля Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король», просим вас отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться общественным транспортом», - сообщила пресс-служба.
В администрации добавили, что бесплатный проезд будет организован от автовокзала Симферополя до места проведения шоу.
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Ранее Авербух рассказал о премьере ледовой сказки «Щелкунчик и Мышиный король», которая состоится в столице Крыма. В ней будут участвовать олимпийские чемпионы.
Главная новогодняя премьера состоится на льду арены «Наследие» в Симферополе, которая была построена на улице Гурзуфской для развития в регионе зимних видов спорта: фигурного катания, хоккея и керлинга. Показы состоятся 29 декабря в 19.00 и 30 декабря в 12.00 и 15.00.
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