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Власть -> Транспорт Крыма

Движение по улице Гурзуфская в Симферополе будет перекрыто на два дня

Четверг
26 декабря 2019
16:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Движение автотранспорта по ул. Гурзуфская в Симферополе будет ограничено 29-30 декабря из-за подготовки к ледовому шоу.

Об этом сообщила пресс-служба администрации крымской столицы.

«В связи с временным ограничением движения автотранспорта 29-30 декабря по улице Гурзуфская, в ходе подготовки и проведения Ледового спектакля Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король», просим вас отказаться от личного автотранспорта и воспользоваться общественным транспортом», - сообщила пресс-служба.

В администрации добавили, что бесплатный проезд будет организован от автовокзала Симферополя до места проведения шоу.

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Ранее Авербух рассказал о премьере ледовой сказки «Щелкунчик и Мышиный король», которая состоится в столице Крыма. В ней будут участвовать олимпийские чемпионы. 

Главная новогодняя премьера состоится на льду арены «Наследие» в Симферополе, которая была построена на улице Гурзуфской для развития в регионе зимних видов спорта: фигурного катания, хоккея и керлинга. Показы состоятся 29 декабря в 19.00 и 30 декабря в 12.00 и 15.00.

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