Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
По информации ведомства, дерево упало на проезжую часть по ул. Титова «в результате штормовых погодных условий».
«Спасатели с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике, в результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено», – сказано в сообщении МЧС.
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В службе утверждают, что пострадавших нет.
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