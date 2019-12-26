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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе

Четверг
26 декабря 2019
16:48

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


В Симферополе в результате непогоды вечером 25 декабря на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав легковые автомобили KIA RIO и Skoda, а также затруднив движение по дороге.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

По информации ведомства, дерево упало на проезжую часть по ул. Титова «в результате штормовых погодных условий».

«Спасатели с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике, в результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено», – сказано в сообщении МЧС.

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В службе утверждают, что пострадавших нет.

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