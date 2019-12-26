Дерево рухнуло на автомобили, парализовав движение в Симферополе

В Симферополе в результате непогоды вечером 25 декабря на проезжую часть дороги упало дерево, заблокировав легковые автомобили KIA RIO и Skoda, а также затруднив движение по дороге.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

По информации ведомства, дерево упало на проезжую часть по ул. Титова «в результате штормовых погодных условий».

«Спасатели с использованием бензоинструмента и ручного инструмента провели комплекс работ по арбористике, в результате чего аварийное дерево было распилено и убрано с проезжей части дороги. Беспрепятственное движение было восстановлено», – сказано в сообщении МЧС.

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В службе утверждают, что пострадавших нет.

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