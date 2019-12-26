Аксенов пригласил власти Украины прокатиться на поезде в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова пригласили представителей украинских властей проехать по Крымскому мосту на поезде.

Об этом они заявили журналистам во время поездки на поезде в Севастополь.

«Украинские власти до сих пор не верят. Маразм у всех в разной степени. Кто-то злобой дышит, но ни у кого ничего изменить ничего не получится, поэтому не отвлекаемся», - сказал Аксенов.

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Зарина Догузова предложила организовывать поездки на поезде в Крым для чиновников из Киева. «Все, кто не верит, надо пригласить прокатиться по мосту», - сказала она.

«Давайте прокатим. Мы здесь встретим», - добавил Аксенов.

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