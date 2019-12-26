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Власть -> Транспорт Крыма

Аксенов пригласил власти Украины прокатиться на поезде в Крым

Четверг
26 декабря 2019
14:17

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
26 декабря 2019


Глава Крыма Сергей Аксенов и руководитель Ростуризма Зарина Догузова пригласили представителей украинских властей проехать по Крымскому мосту на поезде.

Об этом они заявили журналистам во время поездки на поезде в Севастополь.

«Украинские власти до сих пор не верят. Маразм у всех в разной степени. Кто-то злобой дышит, но ни у кого ничего изменить ничего не получится, поэтому не отвлекаемся», - сказал Аксенов.

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Зарина Догузова предложила организовывать поездки на поезде в Крым для чиновников из Киева. «Все, кто не верит, надо пригласить прокатиться по мосту», - сказала она.

«Давайте прокатим. Мы здесь встретим», - добавил Аксенов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Первый двухэтажный поезд из Москвы прибыл в Крым. Первый поезд из Москвы прибыл в Симферополь. Он отправился с Казанского вокзала Москвы 24 декабря и пробыл в пути 33 часа.

Вчера: Аксенов решил, что туристы с удовольствием будут ехать в Крым более 40 часов. Глава Республик Крым Сергей Аксенов по итогам поездки на поезде Санкт-Петербург – Севастополь выразил уверенность в том, что железная дорого займет лидирующую позицию по пассажиропотоку в Крым, опередив авиасообщение.

Вчера: В Крыму сорвана электрификация железной дороги. Отмена аукциона на проведение электрификации участка железной дороги от Крымского моста негативно скажется на стоимости грузовых перевозок в Крым и, как следствие, на розничные цены на полуострове.

Вчера: Власти Севастополя пообещали горожанам еще больше пробок в следующем году. И.о. губернатора Севастополя предложил водителям пересесть на общественный транспорт.

 

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