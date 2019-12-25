Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

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Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.

«Увеличиваются многократно убытки, которые мы несем, это многомиллионные убытки. У нас заключено больше 60 договоров с туроператорами и сегодня очень теплая погода в Крыму, +15 и больше, животные находятся в наружных вольерах и очень много желающих хотели на новогодние каникулы, праздники посетить парк львов «Тайган». однако согласно решению суда, «Тайган» будет закрыт фактически до января», – рассказал крымский бизнесмен в эфире Радио Крым.Реалии.

Зубков ранее говорил, что в случае закрытия сафари-парка, ему придется усыпить несколько десятков медведей. Однако сейчас, по словам владельца парка, об этом говорить рано.

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«Сегодня мы открыли свои счета, чтобы люди могли пополнять наш бюджет и помощь идет достаточно значительная. У нас пока все в порядке с кормовой базой, с закупкой кормов. Пока никакой катастрофической ситуации нет, чтобы можно было думать об оптимизации коллекции. Пока об этом говорить рано», – добавил Зубков.

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