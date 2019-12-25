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Власть -> Ялтинский зоопарк и парк Тайган

Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

Среда
25 декабря 2019
18:05

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Белогорск

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25 декабря 2019


Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

© Крым.реалии

Крымский бизнесмен Олег Зубков сообщил, что после решений судов о временном закрытии парка львов «Тайган», он несет многомиллионные убытки.

«Увеличиваются многократно убытки, которые мы несем, это многомиллионные убытки. У нас заключено больше 60 договоров с туроператорами и сегодня очень теплая погода в Крыму, +15 и больше, животные находятся в наружных вольерах и очень много желающих хотели на новогодние каникулы, праздники посетить парк львов «Тайган». однако согласно решению суда, «Тайган» будет закрыт фактически до января», – рассказал крымский бизнесмен в эфире Радио Крым.Реалии.

Зубков ранее говорил, что в случае закрытия сафари-парка, ему придется усыпить несколько десятков медведей. Однако сейчас, по словам владельца парка, об этом говорить рано.

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«Сегодня мы открыли свои счета, чтобы люди могли пополнять наш бюджет и помощь идет достаточно значительная. У нас пока все в порядке с кормовой базой, с закупкой кормов. Пока никакой катастрофической ситуации нет, чтобы можно было думать об оптимизации коллекции. Пока об этом говорить рано», – добавил Зубков.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Аксенов назвал крымского бизнесмена Зубкова «чисто проукраинским персонажем». Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что бизнесмен, владелец зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков – «чисто проукраинский персонаж».

Вчера: Зубков начал процедуру отказа от природоохранного статуса своих зоопарков в Крыму. Владелец ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков начал процедуру ликвидации статуса природоохранных заповедников.

Понедельник, 23 декабря 2019: Суд в Крыму еще раз решил закрыть парк львов «Тайган». Белогорский районный суд принял еще одно решение о приостановке на 30 суток деятельности парка львов «Тайган» крымского предпринимателя Олега Зубкова.

Вторник, 17 декабря 2019: Ялтинский суд оставил в силе решение оштрафовать Зубкова. Ялтинский городской суд оставил в силе постановление о вынесении штрафа крымскому бизнесмену Олегу Зубкову.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/25/zubkov-posle-zakrytiya-taigana-my-nesem-millionnye-ubytki-126274/

 
 

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Зубков после закрытия «Тайгана»: «Мы несем миллионные убытки»

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